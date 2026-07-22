Andritany Ardhiyasa Perpanjang Kontrak Bersama Persija Jakarta, Targetnya Masih Sama: Juara!

JawaPos.com - Andritany Ardhiyasa menyambut gembira perpanjangan kontrak bersama Persija Jakarta. Kiper berusia 34 tahun itu menegaskan bahwa targetnya masih sama, yakni membawa Macan Kemayoran merebut gelar juara super league.

Masa depan Andritany akhirnya terungkap. Pemain senior kelahiran Jakarta itu sempat dirumorkan hengkang dari Persija Jakarta seiring kontraknya yang habis pada 1 Juli 2026. Namanya bahkan sempat dikaitkan dengan klub promosi, PSS Sleman.

Namun sekarang, The Jakmania pun dibuat lega. Pasalnya, pemain paling senior di skuad Persija Jakarta itu sepakat memperpanjang kontraknya bersama Macan Kemayoran selama satu musim ke depan, tepatnya hingga Juni 2027.

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Bagi Andritany, perpanjangan kontrak tersebut memiliki makna tersendiri. Setelah menjadi bagian dari Persija Jakarta sejak 2010, kesempatan untuk kembali mengenakan seragam Macan Kemayoran dipandang sebagai sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar.

“Perpanjangan kontrak ini tentu sangat berarti bagi saya. Persija sudah menjadi bagian besar dalam perjalanan hidup dan karier saya. Saya bersyukur masih mendapatkan kepercayaan untuk melanjutkan perjuangan bersama klub ini,” tutur Andritany dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (21/7).

Memasuki musim baru, Andritany menegaskan bahwa dirinya tetap memiliki motivasi besar untuk memberikan kontribusi. Selain bersaing secara profesional di bawah mistar, dia siap menjalankan peran sebagai salah satu pemain senior yang membantu menjaga kekompakan dan mentalitas tim.

“Selama masih dipercaya, saya akan selalu memberikan yang terbaik. Saya ingin membantu tim di dalam maupun di luar lapangan, menjaga suasana tim tetap positif, dan berbagi pengalaman kepada pemain-pemain muda,” ucap dia.

Target Andritany pun tetap sama, yakni membawa Persija Jakarta kembali bersaing di level tertinggi dan mempersembahkan prestasi bagi Jakmania. Mantan pemain Sriwijaya FC ini menegaskan bakal memberikan yang terbaik untuk Macan Kemayoran.