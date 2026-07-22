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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 22 Juli 2026 | 14.06 WIB

Tim Jawa Timur Bersolek! Marcos Santos Tebar Ancaman, Bangun Identitas Arema FC di Super League 2026/2027

Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan arahan kepada para pemain saat sesi latihan perdana sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027 dan Piala Presiden 2026. (Arema) - Image

Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan arahan kepada para pemain saat sesi latihan perdana sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027 dan Piala Presiden 2026. (Arema)

JawaPos.com - Pengenalan 10 pemain baru menjadi fokus utama Marcos Santos dalam membentuk wajah baru Arema FC untuk menghadapi Super League 2026/2027. Pelatih asal Brasil itu mulai menanamkan identitas permainan sejak hari pertama latihan dan menegaskan persaingan di dalam skuad akan menjadi senjata utama tim Singo Edan musim ini.

Lapangan latihan Dream Football Pitch Pakis, Kabupaten Malang, menjadi titik awal persiapan Arema FC menyambut kompetisi Super League 2026/2027. Program latihan Marcos Santos tak lagi sekadar mengembalikan kebugaran pemain setelah libur kompetisi, tetapi langsung diarahkan untuk membangun fondasi permainan tim.

Seiring meningkatnya intensitas latihan, Marcos Santos mulai mengasah organisasi permainan Arema FC, terutama saat bertahan, sekaligus meningkatkan agresivitas tim saat menguasai bola. Langkah itu dilakukan agar para pemain memiliki pemahaman yang sama sebelum tampil di Piala Presiden 2026.

"Kami banyak berfokus pada organisasi pertahanan dan intensitas permainan. Saya sangat puas dengan semangat dan kerja keras para pemain," ujar Marcos Santos.

Pelatih berlisensi CBF Pro tersebut juga menghadapi tantangan besar karena musim ini Arema FC diperkuat banyak wajah baru. Karena itu, proses adaptasi menjadi agenda utama agar seluruh pemain dapat memahami filosofi dan sistem permainan yang ingin diterapkannya.

Proses adaptasi tidak hanya ditujukan kepada pemain asing yang baru pertama kali berkarir di Indonesia. Pemain lokal yang didatangkan dari klub lain maupun jebolan akademi Arema FC juga harus cepat menyatu dengan pola permainan yang dibangun tim pelatih.

"Agar bisa cepat beradaptasi sehingga Arema FC menjadi tim yang lebih kuat pada musim ini," kata Marcos Santos.

Marcos Santos menilai kualitas individu saja tidak cukup untuk membawa Arema FC bersaing di papan atas Super League 2026/2027. Kekompakan, komunikasi, serta disiplin menjalankan instruksi taktik menjadi faktor yang akan menentukan performa tim sepanjang musim.

Optimisme pun mulai terlihat dari perkembangan pemain selama beberapa pekan menjalani latihan. Menurut Marcos Santos, para pemain menunjukkan respons positif terhadap materi yang diberikan, baik dalam aspek fisik maupun pemahaman taktik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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