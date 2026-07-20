Perasaan Luar Biasa Yann Mabella! Gol Perdana di GBT Bikin Striker Baru Persebaya Surabaya Makin Percaya Diri

Performa apik Yann Mabella (kanan) cetak gol perdananya bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIS Semarang pada laga 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Yann Mabella merasakan momen spesial saat mencetak gol perdana untuk Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, dalam laga pramusim 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang, Minggu (19/7/2026).
Meski Green Force harus puas bermain imbang 2-2, penyerang asal Kongo itu mengaku mendapat pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya.
Persebaya Surabaya sempat berada di atas angin setelah unggul 2-0 atas PSIS Semarang.
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Yann Mabella menjadi pencetak gol kedua Green Force pada menit ke-52 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan untuk menaklukkan kiper Rizky Darmawan.
Mengapa Gol Perdana Yann Mabella Begitu Berarti?
Gol ke gawang PSIS Semarang bukan sekadar tambahan angka bagi Yann Mabella.
Bagi penyerang berusia 30 tahun itu, momen tersebut menjadi awal perjalanannya bersama Persebaya Surabaya sekaligus pengalaman pertama bermain di hadapan puluhan ribu Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo.
Mabella mengaku emosinya bercampur aduk karena akhirnya bisa menjalani debut di stadion kebanggaan Persebaya Surabaya. Apalagi, ia langsung berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada pertandingan pertamanya di GBT.
"Saya bisa bilang ini adalah pertandingan pertama saya bermain di stadion ini. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Sayangnya, kami tidak bisa meraih kemenangan hari ini. Saya tahu itu adalah hari yang sangat penting bagi klub dan sejarahnya," ujarnya kepada JawaPos.com di Mixed Zone GBT, Minggu (20/7/2026).
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