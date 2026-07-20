Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 21 Juli 2026 | 00.47 WIB

Perasaan Luar Biasa Yann Mabella! Gol Perdana di GBT Bikin Striker Baru Persebaya Surabaya Makin Percaya Diri

Performa apik Yann Mabella (kanan) cetak gol perdananya bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIS Semarang pada laga 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya) - Image

Performa apik Yann Mabella (kanan) cetak gol perdananya bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIS Semarang pada laga 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Yann Mabella merasakan momen spesial saat mencetak gol perdana untuk Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, dalam laga pramusim 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang, Minggu (19/7/2026).

Meski Green Force harus puas bermain imbang 2-2, penyerang asal Kongo itu mengaku mendapat pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya.

Persebaya Surabaya sempat berada di atas angin setelah unggul 2-0 atas PSIS Semarang.

Yann Mabella menjadi pencetak gol kedua Green Force pada menit ke-52 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan untuk menaklukkan kiper Rizky Darmawan.

Mengapa Gol Perdana Yann Mabella Begitu Berarti?

Gol ke gawang PSIS Semarang bukan sekadar tambahan angka bagi Yann Mabella.

Bagi penyerang berusia 30 tahun itu, momen tersebut menjadi awal perjalanannya bersama Persebaya Surabaya sekaligus pengalaman pertama bermain di hadapan puluhan ribu Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo.

Mabella mengaku emosinya bercampur aduk karena akhirnya bisa menjalani debut di stadion kebanggaan Persebaya Surabaya. Apalagi, ia langsung berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada pertandingan pertamanya di GBT.

"Saya bisa bilang ini adalah pertandingan pertama saya bermain di stadion ini. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Sayangnya, kami tidak bisa meraih kemenangan hari ini. Saya tahu itu adalah hari yang sangat penting bagi klub dan sejarahnya," ujarnya kepada JawaPos.com di Mixed Zone GBT, Minggu (20/7/2026).

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Kita Kalah dan Menang Bersama! Bernardo Tavares Tegaskan Persaingan Ketat Jadi Kunci Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Kita Kalah dan Menang Bersama! Bernardo Tavares Tegaskan Persaingan Ketat Jadi Kunci Persebaya Surabaya

Selasa, 21 Juli 2026 | 00.37 WIB

TPA Benowo Surabaya Terbakar Hebat Usai Laga Persebaya di GBT, Diduga Akibat Flare - Image
Surabaya Raya

TPA Benowo Surabaya Terbakar Hebat Usai Laga Persebaya di GBT, Diduga Akibat Flare

Senin, 20 Juli 2026 | 18.38 WIB

Persebaya Surabaya Masih Kurang Klinis, Bernardo Tavares Kantongi Pekerjaan Rumah Jelang Super League 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Masih Kurang Klinis, Bernardo Tavares Kantongi Pekerjaan Rumah Jelang Super League 2026/2027

Senin, 20 Juli 2026 | 17.45 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore