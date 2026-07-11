Siap Hadapi Mundiavocat 2027 di Bali, Inkracht Sakti FC Pemanasan Lawan Klub Malaysia

JawaPos.com - Mundiavocat atau World Football Cup for Lawyers 2027 menjadi misi utama bagi Inkracht Sakti FC. Karenanya, tin ini terus mematangkan persiapan.

Inkracht Sakti FC melakukan laga uji coba melawan Kota Kinabalu Sabah FC yang berlangsung di Stadion PTIK, Sabtu (11/7). Di laga ini, tim menang dengan skor ketat, 3-2.

Inkracht Sakti FC menjadikan laga persabahatan ini sebagai pemanasan menghadapi World Football Cup for Lawyers 2027 yang akan berlangsung di Bali pada bulan April 2027.

Kapten Inkracht Sakti FC, Arie Pujianto menyatakan, mengikuti kejuaraan dunia Mundiavocat yang biasanya digelar di Eropa nantinya akan berlangsung di Bali.

“Rencananya tim dari Thailand dan Korea Selatan juga akan kita undang kesini," kata.

Mundiavocat 2027 di Bali akan berlangsung pada 21 sampai 25 April 2026. Ada tiga kategori yang akan digelar yakni sepak bola 11 lawan 11, mini soccer dan 5 lawan 5.

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Inkracht Sakti FC akan rutin menggelar laga uji coba agar bisa sukses di Mundiavocat 2027. Inkracht Sakti FC juga mempersiapkan laga uji coba melawan alumni primavera Indonesia.

Ketua Sepak Bola Alumni FH Trisakti M Harry Pole menambahkan, lawan tim Malaysia ini salah satu persiapan uji coba. “Nanti kami akan uji coba dengan primavera Indonesia yang ada Bima Sakti, Kurniawan, Bambang Pamungkas kalau bisa sama budi sudarsono, untuk persiapan turnamen dunia di Bali," ucapnya.