Mantan Bintang FC Porto Dikabarkan Masuk Radar Klub Liga Indonesia

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer sepak bola Asia. Penyerang asal Kamerun, Vincent Aboubakar, dikabarkan masuk dalam radar salah satu klub Liga Indonesia untuk musim mendatang.

Nama Aboubakar tentu bukan sosok asing di dunia sepak bola internasional. Striker berusia 34 tahun tersebut memiliki rekam jejak panjang di sejumlah klub Eropa dan Timur Tengah, termasuk Porto, Beşiktaş, hingga Al Nassr.

Saat ini ia tercatat membela klub Azerbaijan, Neftçi PFK, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2026.

Meski masih terikat kontrak, laporan terbaru menyebutkan bahwa Neftçi PFK tidak berencana mempermanenkan status sang pemain untuk proyek jangka panjang mereka. Situasi tersebut membuka peluang bagi Aboubakar untuk mencari tantangan baru pada bursa transfer berikutnya.

Sumber yang beredar menyebutkan bahwa salah satu klub Liga Indonesia telah menerima penawaran terkait profil mantan kapten Timnas Kamerun tersebut. Namun hingga kini proses masih berada pada tahap analisis dan evaluasi internal.

Belum ada komunikasi resmi, negosiasi, maupun proposal kontrak yang diajukan kepada pihak Aboubakar. Klub yang dikaitkan dengan sang pemain juga masih dirahasiakan karena proses penilaian belum mencapai tahap lanjutan.

Dari sisi kualitas, Aboubakar memiliki pengalaman yang sulit ditandingi oleh sebagian besar pemain asing yang pernah berkarier di Indonesia.

Sepanjang karier profesionalnya, ia pernah membela klub-klub besar seperti Porto di Portugal dan Beşiktaş di Turki. Ia juga sempat memperkuat Al Nassr sebelum era dominasi bintang-bintang Eropa di Liga Arab Saudi.