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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 14 Juni 2026 | 13.23 WIB

Pakistan Dikabarkan Gantikan Tiongkok di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Berpotensi Hadapi Tim Asia Selatan

Timnas Indonesia bakal ikuti FIFA ASEAN Cup. (Dok. Erick Thohir) - Image

Timnas Indonesia bakal ikuti FIFA ASEAN Cup. (Dok. Erick Thohir)

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang menjelang pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar di Indonesia. 

Pakistan dikabarkan berpeluang menjadi peserta turnamen setelah muncul laporan dari sejumlah jurnalis dan media lokal Pakistan yang menyebut federasi sepak bola negara tersebut akan ambil bagian dalam ajang tersebut.

Jika informasi tersebut benar, Pakistan kemungkinan akan menggantikan Tiongkok yang sebelumnya sempat disebut masuk dalam daftar peserta undangan. 

Namun, belakangan muncul kabar bahwa Tiongkok memilih mundur dari turnamen karena ingin fokus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia 2027.

Keputusan tersebut disebut tidak lepas dari kritik yang muncul dari kalangan suporter sepak bola Tiongkok. 

Banyak pihak menilai tim nasional mereka membutuhkan lawan dengan level yang lebih tinggi untuk mendukung persiapan menuju kompetisi resmi tingkat Asia. Karena itu, keikutsertaan dalam FIFA ASEAN Cup dianggap kurang ideal bagi agenda jangka panjang tim.

Di sisi lain, hadirnya Pakistan bisa memberikan warna baru bagi turnamen yang akan mempertemukan negara-negara Asia Tenggara dengan beberapa tim undangan dari luar kawasan. 

Meski saat ini Pakistan berada di peringkat 198 FIFA, keikutsertaan mereka tetap menarik untuk disimak karena menjadi kesempatan bagi tim tersebut mendapatkan pengalaman internasional yang lebih luas.

FIFA ASEAN Cup 2026 sendiri diproyeksikan menjadi salah satu turnamen paling menarik di kawasan. Selain Indonesia sebagai tuan rumah, sejumlah negara kuat Asia Tenggara dipastikan ambil bagian, termasuk Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Editor: Banu Adikara
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