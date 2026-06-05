Jadwal Lengkap Timnas Indonesia melawan Oman Malam Ini

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan melakoni FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series pada malam ini pukul 20.00 WIB melawan negara asal Timur Tengah, Oman, dikutip dari ANTARA.

Laga ini dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tempat yang sama yang akan menggelar laga kedua Indonesia ketika menghadapi wakil Afrika, Mozambik, Selasa (9/6) pukul 20.00 WIB.

Dua tim yang akan dihadapi Indonesia memiliki peringkat dunia FIFA yang lebih tinggi. Jika Indonesia berada di peringkat 122 dunia, Oman ada di peringkat 79 dunia, sedangkan Mozambik di peringkat 101 dunia.

Untuk melawan Oman, pelatih timnas Indonesia John Herdman membawa misi untuk mengakhiri puasa kemenangan tim Garuda atas Al-Ahmar (Si Merah) selama 38 tahun.

Sebaliknya, dari sisi Oman, pelatih mereka Tariq Sektioui berharap di laga ini timnya dapat memperpanjang rekor positif menghadapi Indonesia.

Berdasarkan catatan 11v11, Indonesia dan Oman sudah bertemu enam kali, dengan tim Garuda memenangkannya sebanyak dua kali, namun sudah terjadi sangat lama, yaitu pada 1987 dan 1988 saat King's Cup. Dua laga ini dimenangkan Indonesia dengan skor 2-0 dan 3-0.

Setelah dua kemenangan itu, pertemuan berikutnya Indonesia dengan Oman terjadi pada 2007 yang diakhiri kekalahan 0-1 pada laga persahabatan.

Indonesia dan Oman kemudian bertemu pada Kualifikasi Piala Asia 2011 pada 2009 dan 2010. Dua laga itu berakhir dengan hasil imbang 0-0 dan kemudian kekalahan 1-2.