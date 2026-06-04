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Andika Rachmansyah
Kamis, 4 Juni 2026 | 18.00 WIB

Tak Semua Perjalanan Berakhir Indah! Persija Jakarta Resmi Berpisah dengan Allano Lima

Allano Lima mengucapkan salam perpisahan emosional untuk Persija Jakarta lewat akun media sosialnya. (Dok. Instagram/@allanolima07) - Image

Allano Lima mengucapkan salam perpisahan emosional untuk Persija Jakarta lewat akun media sosialnya. (Dok. Instagram/@allanolima07)

JawaPos.com - Teka-teki masa depan Allano Lima bersama Persija Jakarta akhirnya terungkap. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- resmi berpisah dengan bintang asal Brasil tersebut.

Perjalanan Allano bersama Persija Jakarta cukup singkat, hanya satu musim saja. Pemain berusia 31 tahun itu dipastikan hengkang setelah manajemen Macan Kemayoran memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2026.

“Thank You Allano Lima. Kebersamaan antara Persija dan Allano akhirnya tiba di ujung cerita,” tulis Persija Jakarta dalam instagram resminya, Kamis (4/6/2026).

Meski hanya semusim, Allano tampil sangat impresif bersama skuad Macan Kemayoran di Super League 2025/2026. Bayangkan saja, ia sukses mencatat sembilan gol dan sembilan assist dari 29 penampilan di musim debutnya.

Tapi sayang, performa impresif Allano tidak berujung indah karena kontraknya tidak diperpanjang. Kendati demikian, Persija Jakarta menyampaikan kontribusi apik sang pemain akan selalu dikenang.

“Tak semua perjalanan berakhir dengan indah, tetapi kontribusinya akan selalu tinggal di hati kita semua,” terang Persija Jakarta.

“Terima kasih untuk setiap keringat, perjuangan, dan keceriaan yang diberikan untuk kota ini. Doa kami selalu menyertai, Allano!,” tutupnya.

Sebelumnya, Allano sudah mengirim salam perpisahan terlebih dahulu kepada Persija Jakarta melalui unggahan di akun instagram pribadinya ada Selasa (2/6) lalu. Bintang asal Brasil itu menyampaikan rasa terima kasihnya ke seluruh elemen klub termasuk Jakmania karena telah menyambutnya dengan hangat.

“Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa mengenakan jersey Persija Jakarta, sesuatu yang akan selalu saya simpan di hati selamanya. Sejak hari pertama, saya merasakan semangat dan cinta tanpa syarat yang kalian, para suporter, berikan di setiap pertandingan. Kalian tanpa diragukan lagi adalah jiwa dari klub ini,” tulis Allano.

Editor: Banu Adikara
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