3 Bomber Green Force! Yann Mabella Ikut Ramadhan Sananta dan Miguel Pereira Gabung Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus menajamkan lini serangnya untuk Super League musim depan. Beberapa penyerang tajam sudah berusaha didatangkan.

1. Ramadhan Sananta Penyerang lokal pertama yang berhasil didapatkan Persebaya adalah Ramadhan Sananta. Akun Instagram @transferliga1dan2, mengabarkan bahwa penyerang Timnas Indonesia bakal bergabung. "HERE WE GO. Mantan pemain DPMM FC (1 tier) yaitu ramadhan sananta (23) dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya (1 tier) berikut statistik musim ini," tulis akun tersebut.

Bagi Bernardo Tavares, Ramadhan Sananta adalah penyerang andalannya di PSM Makassar pada musim 2022/2023 dengan koleksi 11 gol. Meski di DPMM FC hanya mencetak empat gol, kehadiran penyerang 23 tahun tersebut sangat menguntungkan Persebaya karena pengalaman bermainnya.

2. Miguel Pereira Miguel Pereira merupakan penyerang asing yang berhasil didatangkan Persebaya. Menurut kabar yang beredar, penyerang asal Portugal tersebut akan memperkuat Green Force musim depan. "Persebaya Surabaya (1 tier) dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara lisan dengan striker asal Portugal yaitu Miguel Pereira (27) untuk super league musim depan, ia sebelumnya bermain di liga 2 Portugal bersama lus lursona (2 tier)," tulis akun Instagram @transferliga1dan2.

Penyerang 27 tahun tersebut saat ini bermain untuk Lusitânia FC Lourosa di Liga 2 Portugal. Miguel Pereira mencetak sembilan gol dan enam assist dari 36 pertandingan.

3. Yann Mabella Nama baru yang berhasil merapat ke Persebaya adalah Yann Mabella. Penyerang asal Kongo tersebut dikabarkan sepakat bermain di tim asuhan Bernardo Tavares. "Persebaya Surabaya (1 tier) dikabarkan telah sepakat untuk mendatangkan pemain baru di posisi striker yaitu Yann Mabella (30)," tulis akun @transferliga1dan2.

Yann Mabella kini bermain di Terengganu FC dengan jumlah 11 pertandingan. Pemain berusia 30 tahun itu sudah mencetak tujuh gol dan dua assist.