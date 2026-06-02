Resmi Tinggalkan Persebaya Surabaya, Pesan Menyentuh Bruno Moreira Bikin Bonek dan Bonita Banjir Air Mata

JawaPos.com — Bruno Moreira resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persebaya Surabaya pada Selasa (2/6/2026) setelah empat musim penuh kenangan bersama Green Force. Keputusan sang kapten untuk melanjutkan karier di luar Indonesia sekaligus mengejar kesempatan tampil di ACL Elite menutup perjalanan luar biasa yang menghasilkan 119 penampilan, 39 gol, dan 18 assist.

Kepergian Bruno Moreira menjadi kabar yang cukup emosional bagi Bonek dan Bonita.

Pemain asal Brasil tersebut bukan hanya menjadi salah satu andalan Persebaya Surabaya dalam beberapa musim terakhir, tetapi juga sosok pemimpin yang memiliki ikatan kuat dengan suporter dan Kota Surabaya.

Mengapa Bruno Moreira Memilih Pergi? Bruno Moreira memutuskan meninggalkan Persebaya Surabaya bukan karena persoalan kontrak atau nilai gaji.

Manajemen bahkan sempat menawarkan nilai kontrak yang lebih tinggi agar pemain berusia 27 tahun itu tetap bertahan di Stadion Gelora Bung Tomo.

Namun, keputusan Bruno Moreira sudah bulat sejak awal. Ia ingin melanjutkan karier di luar negeri sekaligus mencari kesempatan bermain di kompetisi level tertinggi Asia, yakni ACL Elite, yang musim depan tidak diikuti satu pun klub Indonesia.

Faktor tersebut menjadi pertimbangan utama sang pemain.

Ambisinya untuk terus berkembang di level yang lebih tinggi membuatnya memilih membuka lembaran baru setelah kontraknya bersama Persebaya Surabaya berakhir pada 31 Mei 2026.