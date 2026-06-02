Obrigado, Bruno Moreira! Kapten Persebaya Dirumorkan Hengkang dari Surabaya, Gabung Klub ACL Elite?

JawaPos.com - Kebersamaan Bruno Moreira bersama Persebaya Surabaya dikabarkan sudah berakhir. Winger asal Brasil ini tidak akan memperpanjang kontrak bersama The Green Force dan disebut memilih bergabung dengan klub yang bermain di ACL Elite musim depan.

Bruno Moreira sendiri saat ini sudah resmi berstatus bebas transfer karena kontraknya berakhir pada 31 Mei 2026. Dengan demikian, kapten Persebaya sudah dapat melakukan negosiasi dengan klub manapun.

"Bruno Moreira resmi meninggalkan Persebaya dimusim depan. Bruno lebih memilih berkarir diluar negeri. Bruno memilih pergi karena tim barunya akan bermain di ACL Elite," tulis Instagram @persebayafans.27.

Kepergian mantan pemain Chungnam Asan di Liga Korea ini sejatinya sudah berhembus ramai selama satu bulan terakhir. Para Bonek sangat menantikan pengumuman perpanjangan kontrak sang kapten sebelum kontraknya berakhir pada akhir Mei 2026. Namun, hingga awal bulan Juni, tanda-tanda kepergian Bruno ke klub lain nampak semakin nyata.

Pada Super League 2025/2026, Bruno sejatinya cukup produktif dengan mencetak 12 gol dan delapan assist dari 28 penampilan. Bajul Ijo juga mampu ia bawa finish di posisi empat klasemen akhir.

Jika benar hengkang, maka ini menjadi perpisahan kedua sang pemain dengan kota Surabaya setelah sebelumnya pada tahun 2022 juga berpisah dan bergabung dengan klub Yunani Niki Volos.