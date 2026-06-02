Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 2 Juni 2026 | 19.13 WIB

Obrigado, Bruno Moreira! Kapten Persebaya Dirumorkan Hengkang dari Surabaya, Gabung Klub ACL Elite?

Bruno Moreira dikabarkan akan meninggalkan Persebaya Surabaya (persebaya.id) - Image

Bruno Moreira dikabarkan akan meninggalkan Persebaya Surabaya (persebaya.id)

JawaPos.com - Kebersamaan Bruno Moreira bersama Persebaya Surabaya dikabarkan sudah berakhir. Winger asal Brasil ini tidak akan memperpanjang kontrak bersama The Green Force dan disebut memilih bergabung dengan klub yang bermain di ACL Elite musim depan.

Bruno Moreira sendiri saat ini sudah resmi berstatus bebas transfer karena kontraknya berakhir pada 31 Mei 2026. Dengan demikian, kapten Persebaya sudah dapat melakukan negosiasi dengan klub manapun.

"Bruno Moreira resmi meninggalkan Persebaya dimusim depan. Bruno lebih memilih berkarir diluar negeri. Bruno memilih pergi karena tim barunya akan bermain di ACL Elite," tulis Instagram @persebayafans.27.

Kepergian mantan pemain Chungnam Asan di Liga Korea ini sejatinya sudah berhembus ramai selama satu bulan terakhir. Para Bonek sangat menantikan pengumuman perpanjangan kontrak sang kapten sebelum kontraknya berakhir pada akhir Mei 2026. Namun, hingga awal bulan Juni, tanda-tanda kepergian Bruno ke klub lain nampak semakin nyata.

Pada Super League 2025/2026, Bruno sejatinya cukup produktif dengan mencetak 12 gol dan delapan assist dari 28 penampilan. Bajul Ijo juga mampu ia bawa finish di posisi empat klasemen akhir.

Jika benar hengkang, maka ini menjadi perpisahan kedua sang pemain dengan kota Surabaya setelah sebelumnya pada tahun 2022 juga berpisah dan bergabung dengan klub Yunani Niki Volos.

Sayangnya, penampilan kurang memuaskan di Negeri Para Dewa membuatnya diputus kontrak pada Maret 2023 dan sempat berstatus tanpa klub sebelum akhirnya Persebaya kembali merekrutnya pada Juli 2023.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
Sepak Bola Indonesia

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

Selasa, 2 Juni 2026 | 19.49 WIB

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan - Image
Sepak Bola Indonesia

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

Selasa, 2 Juni 2026 | 19.29 WIB

Selamat Tinggal Bruno Moreira! Si Anak Baik Dirumorkan Berpisah dengan Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Selamat Tinggal Bruno Moreira! Si Anak Baik Dirumorkan Berpisah dengan Persebaya Surabaya

Selasa, 26 Mei 2026 | 05.27 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore