Progres di Timnas Indonesia Bikin Kepincut, John Herdman Puji Marselino Ferdinan: Bagus Banget!

JawaPos.com - Kualitas Marselino Ferdinan bikin pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, terpukau. Pelatih asal Inggris itu bahkan memuji Marselino dengan ucapan berbahasa Indonesia “bagus banget”.

Nama Marselino masuk dalam daftar skuad final 23 pemain Timnas Indonesia untuk mengarungi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda akan melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 dan 9 Juni 2026 mendatang.

Baca Juga:Sumardji Beri Penjelasan Soal Mees Hilgers Ikut Latihan Timnas Indonesia Meski Tak Masuk Skuad

Ini menjadi panggilan pertama Marselino di era Herdman. Pasalnya, eks bintang Persebaya Surabaya itu absen panjang membela Timnas Indonesia akibat cedera. Ia terakhir kali membela Skuad Garuda dalam laga uji coba melawan Lebanon pada September 2025.

Kini, Marselino telah kembali pulih 100 persen dan siap beraksi bersama Timnas Indonesia. Herdman sebagai pelatih pun mengaku sangat terkesan dengan kualitas yang dimiliki pemain berusia 21 tahun tersebut.

“Marselino Ferdinan… bagus banget. Ya, saya sangat terkesan. Perlahan-lahan, sejak pemusatan latihan bulan Mei kemarin, lalu hari ini, dia mencapai level yang berbeda,” ungkap Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com, dipetik Selasa (2/6/2026).

Marselino Ferdinan Alami Progres Positif Herdman menyampaikan bahwa Marselino mengalami progres positif selama menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Pemain Oxofrd United itu benar-benar membuatnya kepincut.

“Setelah latihan, saya mengatakan kepadanya bahwa malam ini (Senin) saya benar-benar melihat kualitasnya. Saya sangat antusias,” ucapnya.

“Dalam beberapa sesi awal memang terlihat dia masih sedikit kaku. Namun malam ini, saya pikir dia menunjukkan kualitasnya,” tambah Herdman.

Peluang Starter Lawan Oman Lebih lanjut, Herdman mengirim sinyal akan memainkan Marselino sejak menit awal dalam laga kontra Oman pada Jumat (5/6) mendatang. Namun ia masih ingin melihat lebih jauh kualitas sang pemain dalam sesi latihan jelang laga tersebut.

Baca Juga:John Herdman Ungkap Alasan Coret Jordi Amat dan Eliano Reijnders dari Skuad Timnas Indonesia