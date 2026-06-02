Berat Hati! Allano Lima Resmi Tinggalkan Persija Jakarta, Begini Salam Perpisahan Emosionalnya

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu dipastikan kehilangan winger andalannya, Allano Lima, untuk musim depan.

Allano secara mengejutkan menyampaikan salam perpisahan bersama Persija Jakarta. Hal tersebut ia sampaikan melalui akun instagram pribadinya pada Senin (1/6/2026) kemarin.

“Keluarga besar Persija Jakarta yang saya cintai, dear Jakmania. Hari ini saya harus menulis salah satu salam perpisahan tersulit dalam karier saya,” tulis Allano dalam instagram pribadinya @allanolima07, dipetik Selasa (2/6/2026).

Allano mengaku sangat terhormat bisa menjadi bagian dari Persija Jakarta. Apalagi, bintang asal Brasil itu mendapat sambutan hangat dari The Jakmania, kelompok suporter klub tersebut. Hal itu membuatnya seperti berada di rumah sendiri.

“Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa mengenakan jersey Persija Jakarta, sesuatu yang akan selalu saya simpan di hati selamanya. Sejak hari pertama, saya merasakan semangat dan cinta tanpa syarat yang kalian, para suporter, berikan di setiap pertandingan. Kalian tanpa diragukan lagi adalah jiwa dari klub ini,” ucap Allano.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada klub yang telah membuka pintu untuk saya, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menerima saya dan membuat saya merasa seperti di rumah sendiri,” sambungnya.

Allano tak bisa menutupi rasa kecewanya karena harus meninggalkan Persija Jakarta. Pemain asal Brasil itu bahkan mengaku bahwa ia sebenarnya masih ingin bertahan. Disinyalir, proses negosiasi tidak menemukan titik terang sehingga kedua pihak harus berpisah.

“Saya pergi dengan rasa sedih karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Meski keinginan terbesar saya adalah bertahan dan terus berjuang bersama kalian, sayangnya keputusan akhir bukan berada di tangan saya,” papar Allano.

Tak lupa, Allano menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh elemen tim jika selama berseragam Persija Jakarta melakukan banyak kesalahan. Secara khusus, ia meminta maaf The Jakmania karena gagal membuat tim Ibu Kota tersebut meraih gelar juara dari genggaman Persib Bandung.