Berat Hati! Allano Lima Resmi Tinggalkan Persija Jakarta, Begini Salam Perpisahan Emosionalnya

Allano Lima mengucapkan salam perpisahan emosional untuk Persija Jakarta lewat akun media sosialnya. (Dok. Instagram/@allanolima07)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu dipastikan kehilangan winger andalannya, Allano Lima, untuk musim depan.
Allano secara mengejutkan menyampaikan salam perpisahan bersama Persija Jakarta. Hal tersebut ia sampaikan melalui akun instagram pribadinya pada Senin (1/6/2026) kemarin.
Baca Juga:Resmi! Persebaya Surabaya Amankan 2 Pemain Asing, Total Harga Pasaran Tembus Rp 11,73 Miliar
“Keluarga besar Persija Jakarta yang saya cintai, dear Jakmania. Hari ini saya harus menulis salah satu salam perpisahan tersulit dalam karier saya,” tulis Allano dalam instagram pribadinya @allanolima07, dipetik Selasa (2/6/2026).
Allano mengaku sangat terhormat bisa menjadi bagian dari Persija Jakarta. Apalagi, bintang asal Brasil itu mendapat sambutan hangat dari The Jakmania, kelompok suporter klub tersebut. Hal itu membuatnya seperti berada di rumah sendiri.
“Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa mengenakan jersey Persija Jakarta, sesuatu yang akan selalu saya simpan di hati selamanya. Sejak hari pertama, saya merasakan semangat dan cinta tanpa syarat yang kalian, para suporter, berikan di setiap pertandingan. Kalian tanpa diragukan lagi adalah jiwa dari klub ini,” ucap Allano.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada klub yang telah membuka pintu untuk saya, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menerima saya dan membuat saya merasa seperti di rumah sendiri,” sambungnya.
Allano tak bisa menutupi rasa kecewanya karena harus meninggalkan Persija Jakarta. Pemain asal Brasil itu bahkan mengaku bahwa ia sebenarnya masih ingin bertahan. Disinyalir, proses negosiasi tidak menemukan titik terang sehingga kedua pihak harus berpisah.
“Saya pergi dengan rasa sedih karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Meski keinginan terbesar saya adalah bertahan dan terus berjuang bersama kalian, sayangnya keputusan akhir bukan berada di tangan saya,” papar Allano.
Tak lupa, Allano menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh elemen tim jika selama berseragam Persija Jakarta melakukan banyak kesalahan. Secara khusus, ia meminta maaf The Jakmania karena gagal membuat tim Ibu Kota tersebut meraih gelar juara dari genggaman Persib Bandung.
Baca Juga:Mantan Bintang Liga Champions Masuk Radar! Persib Bandung Dikaitkan dengan Mislav Orsic dan Brandon Thomas Llamas
“Saya juga ingin meminta maaf dengan tulus atas segala kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan dan karena belum mampu mewujudkan mimpi memenangkan liga bersama. Percayalah, saya selalu memberikan kemampuan terbaik saya, berjuang dan berkeringat untuk jersey ini hingga detik terakhir, meskipun takdir belum mengizinkan kita mengangkat trofi yang sangat kita impikan,” ungkap Allano.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa