Hasil Piala AFF U-19 2026: Dimas Adi Brace, Timnas Indonesia U-19 Gasak Myanmar U-19

Selebrasi Arkhan Kaka. (Instagram/@timnasindonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 bungkam Myanmar U-19 dengan skor 3-0 di laga pembuka Grup A Piala AFF U-19 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, pada Senin (1/6/2026) pukul 20.00 WIB.
Babak Pertama
Timnas Indonesia U-19 langsung tancap gas sejak menit awal. Serangan demi serangan terus dilancarkan anak asuh Nova Arianto, meski belum mampu menjebol kuatnya pertahanan Myanmar U-19.
Di menit ke-15, Timnas Indonesia U-19 mendapat peluang lewat tendangan jarak jauh Zinadein Ardiansyah. Namun sayangnya tendangan keras tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang Myanmar U-19.
Baca Juga:Dikonfirmasi John Herdman! Rizky Ridho Gantikan Peran Jay Idzes Sebagai Kapten Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, tampaknya melihat celah dalam skuadnya. Sebab, ia menarik keluar Zinadein Ardiansyah pada menit ke-32 dengan memasukkan Isfandyar Abdillah.
Berselang tiga menit, Timnas Indonesia U-19 mendapat peluang emas lewat tandukan Arkhan Kaka tapi masih membentur tiang gawang. Di menit ke-39, Garuda Muda akhirnya sukses mencetak gol keunggulannya lewat sontekan Arkhan Kaka.
Timnas Indonesia U-19 terus menebar ancaman. Sementara Myanmar U-19 mendapat peluang di pengujung babak pertama lewat tendangan bebas Thura Min Thant, tapi masih melambung. Hasilnya, Garuda Muda unggul sementara 1-0 di babak pertama.
Baca Juga:Nova Arianto Beri Kesempatan 7 Alumni Piala Dunia U-17 Perkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026
Babak Kedua
Usai turun minum, Timnas Indonesia U-19 tidak menurunkan tempo permainannya. Armada Nova Arianto terus mencari celah untuk menambah pundi-pundi golnya ke gawang Myanmar U-19.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa