Andika Rachmansyah
Selasa, 2 Juni 2026 | 05.33 WIB

Hasil Piala AFF U-19 2026: Dimas Adi Brace, Timnas Indonesia U-19 Gasak Myanmar U-19

Selebrasi Arkhan Kaka. (Instagram/@timnasindonesia)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 bungkam Myanmar U-19 dengan skor 3-0 di laga pembuka Grup A Piala AFF U-19 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, pada Senin (1/6/2026) pukul 20.00 WIB. 

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-19 langsung tancap gas sejak menit awal. Serangan demi serangan terus dilancarkan anak asuh Nova Arianto, meski belum mampu menjebol kuatnya pertahanan Myanmar U-19. 

Di menit ke-15, Timnas Indonesia U-19 mendapat peluang lewat tendangan jarak jauh Zinadein Ardiansyah. Namun sayangnya tendangan keras tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang Myanmar U-19.

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, tampaknya melihat celah dalam skuadnya. Sebab, ia menarik keluar Zinadein Ardiansyah pada menit ke-32 dengan memasukkan Isfandyar Abdillah.

Berselang tiga menit, Timnas Indonesia U-19 mendapat peluang emas lewat tandukan Arkhan Kaka tapi masih membentur tiang gawang. Di menit ke-39, Garuda Muda akhirnya sukses mencetak gol keunggulannya lewat sontekan Arkhan Kaka.

Timnas Indonesia U-19 terus menebar ancaman. Sementara Myanmar U-19 mendapat peluang di pengujung babak pertama lewat tendangan bebas Thura Min Thant, tapi masih melambung. Hasilnya, Garuda Muda unggul sementara 1-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, Timnas Indonesia U-19 tidak menurunkan tempo permainannya. Armada Nova Arianto terus mencari celah untuk menambah pundi-pundi golnya ke gawang Myanmar U-19. 

