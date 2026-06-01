Dikonfirmasi John Herdman! Rizky Ridho Gantikan Peran Jay Idzes Sebagai Kapten Timnas Indonesia

JawaPos.com - John Herdman mengungkap teka-teki soal kapten Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Juni 2026. Juru taktik asal Inggris itu menyampaikan seluruh pemain sepakat peran kapten akan diemban bintang Persija Jakarta, Rizky Ridho.

Timnas Indonesia akan melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni pada agenda mengarungi agenda FIFA Matchday Juni 2026. Seluruh pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Sayangnya, Timnas Indonesia tidak akan diperkuat sang kapten Jay Idzes pada agenda tersebut. Pemain Sassuolo tersebut terpaksa absen karena masih menjalani pemulihan cedera.

Absennya Jay Idzes tentu menimbulkan tanda tanya soal siapa sosok yang akan menjadi kapten Timnas Indonesia. Herdman pun angkat bicara mengenai sosok yang memimpin skuad Garuda di dalam lapangan.

“Ya, soal kapten tim. Jadi, para pemain lah yang selalu memilih kapten mereka. Itu bukan keputusan pelatih,” kata Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Stadion Madya, Senin (1/6/2026).

Herdman menjelaskan bahwa soal pemilihan kapten bukanlah tugasnya. Sebagai seorang pelatih, tugasnya adalah meracik taktik terbaik dan menentukan pemain terbaik dalam skuadnya.

“Bagi saya, tugas saya adalah menentukan taktik, memilih pemain, mengambil tindakan disiplin jika diperlukan, dan berbicara kepada media. Tetapi saya tidak memilih kapten,” terang Herdman.

Pelatih berusia 50 tahun itu menjelaskan bahwa yang menentukan sosok kapten adalah para pemain. Kata Herdman, seluruh pemain sepakat menunjuk Rizky Ridho sebagai pengganti Jay Idzes untuk menjadi kapten Timnas Indonesia.