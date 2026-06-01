Dikonfirmasi John Herdman! Rizky Ridho Gantikan Peran Jay Idzes Sebagai Kapten Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman di Stadion Madya. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - John Herdman mengungkap teka-teki soal kapten Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Juni 2026. Juru taktik asal Inggris itu menyampaikan seluruh pemain sepakat peran kapten akan diemban bintang Persija Jakarta, Rizky Ridho.
Timnas Indonesia akan melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni pada agenda mengarungi agenda FIFA Matchday Juni 2026. Seluruh pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.
Sayangnya, Timnas Indonesia tidak akan diperkuat sang kapten Jay Idzes pada agenda tersebut. Pemain Sassuolo tersebut terpaksa absen karena masih menjalani pemulihan cedera.
Baca Juga:Nova Arianto Beri Kesempatan 7 Alumni Piala Dunia U-17 Perkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026
Absennya Jay Idzes tentu menimbulkan tanda tanya soal siapa sosok yang akan menjadi kapten Timnas Indonesia. Herdman pun angkat bicara mengenai sosok yang memimpin skuad Garuda di dalam lapangan.
“Ya, soal kapten tim. Jadi, para pemain lah yang selalu memilih kapten mereka. Itu bukan keputusan pelatih,” kata Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Stadion Madya, Senin (1/6/2026).
Herdman menjelaskan bahwa soal pemilihan kapten bukanlah tugasnya. Sebagai seorang pelatih, tugasnya adalah meracik taktik terbaik dan menentukan pemain terbaik dalam skuadnya.
“Bagi saya, tugas saya adalah menentukan taktik, memilih pemain, mengambil tindakan disiplin jika diperlukan, dan berbicara kepada media. Tetapi saya tidak memilih kapten,” terang Herdman.
Baca Juga:Evandra Florasta Cadangan! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026
Pelatih berusia 50 tahun itu menjelaskan bahwa yang menentukan sosok kapten adalah para pemain. Kata Herdman, seluruh pemain sepakat menunjuk Rizky Ridho sebagai pengganti Jay Idzes untuk menjadi kapten Timnas Indonesia.
“Tim yang menentukan itu (kapten). Dan tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten mereka,” ungkap Herdman.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa