Andre Rizal Hanafi
Selasa, 2 Juni 2026 | 02.58 WIB

Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia vs Oman dan Mozambik, Ini Kejutan dari Pilihan John Herdman

Striker Persija Jakarta Mauro Zijlstra (kanan) dalam sesi latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Macan Kemayoran menyumbang pemain terbanyak dalam skuad Garuda. (Dok. Instagram/@timnasindonesia)

JawaPos.com - Tim Nasional Indonesia resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda pada agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Pelatih John Herdman telah menentukan nama-nama yang akan dipersiapkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni mendatang.

Pengumuman skuad final tersebut langsung menjadi perhatian publik karena menghadirkan sejumlah kejutan.

Selain mempertahankan beberapa pemain andalan yang selama ini menjadi tulang punggung tim, Herdman juga memberikan kesempatan kepada sejumlah nama muda yang dinilai tampil menjanjikan bersama klub masing-masing.

Di sektor penjaga gawang, Indonesia membawa tiga kiper yang sedang berada dalam performa cukup baik.

Emil Audero kembali dipercaya mengisi daftar skuad setelah menunjukkan konsistensi bersama klubnya di Italia.

Maarten Paes juga tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar, sementara Nadeo Argawinata melengkapi komposisi kiper yang akan bersaing memperebutkan posisi starter selama FIFA Matchday berlangsung.

Lini pertahanan masih dihuni sejumlah pemain yang sudah tidak asing bagi penggemar Timnas Indonesia. Rizky Ridho, Elkan Baggott, Justin Hubner, dan Muhammad Ferarri kembali mendapatkan kepercayaan untuk menjaga sektor belakang.

Selain itu, nama Mathew Baker yang masih berusia 17 tahun turut masuk dalam daftar dan menjadi salah satu pemain termuda dalam skuad kali ini.

