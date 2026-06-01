Mathew Baker Promosi ke Timnas Indonesia Senior, PSSI: Untuk Terapi Mental

JawaPos.com - PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mendukung penuh promosinya Mathew Baker ke Timnas Indonesia level senior. Sumardji mengatakan kesempatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan mentalitas bertanding pemain berusia 17 tahun tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah menentukan 23 pemain untuk melawan mengarungi agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Secara mengejutkan, Herdman memanggil Mathew Baker.

Ini menjadi pemanggilan perdana Mathew Baker pada skuad senior. Sebab sebelumnya, ia hanya memperkuat Timnas Indonesia U-17. Namanya juga kini masuk dalam skuad U-19 yang akan mengarungi Piala AFF U-19 2026 pada 1 hingga 13 Juni mendatang.

Terkait pemanggilan Mathew Baker, Sumardji mengaku senang ketika mendapat kabar tersebut. Ia bahkan meminta pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, untuk melepasnya, karena ini kesempatan emas.

“Jadi Mathew, kemarin Coach Nova diskusi dengan saya menyampaikan ‘pak Mardji ini Mathew dipanggil ke timnas senior’ saya bilang ‘lepas, bagus sekali’,” kata Sumardji kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (1/6/2026).

Bagus untuk Terapi Mental Sumardji menyebut bahwa PSSI sangat mendukung Mathew Baker di Timnas Indonesia senior. Momentum ini dinilai dapat meningkatkan mental pemain berusia 17 tahun tersebut, dan diharapkan bisa memberi dampak positif untuk skuad Garuda Muda.

“Karena apa? Kita ingin memberikan terapi mental kepada Mathew agar supaya dia lebih percaya diri dan lebih baik lagi di Timnas U-20,” terang Sumardji.

“Sehingga dengan hadirnya Mathew, ya kami di PSSI sangat mendukung dan benar-benar berharap Mathew untuk bisa, mentalnya lebih kuat lagi dan jadi pemain top kita,” tambahnya.