Mathew Baker Promosi ke Timnas Indonesia Senior, PSSI: Untuk Terapi Mental

Ketua BTN Sumardji di Stadion Madya. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mendukung penuh promosinya Mathew Baker ke Timnas Indonesia level senior. Sumardji mengatakan kesempatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan mentalitas bertanding pemain berusia 17 tahun tersebut.
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah menentukan 23 pemain untuk melawan mengarungi agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Secara mengejutkan, Herdman memanggil Mathew Baker.
Ini menjadi pemanggilan perdana Mathew Baker pada skuad senior. Sebab sebelumnya, ia hanya memperkuat Timnas Indonesia U-17. Namanya juga kini masuk dalam skuad U-19 yang akan mengarungi Piala AFF U-19 2026 pada 1 hingga 13 Juni mendatang.
Baca Juga:Mees Hilgers Ikut Latihan Timnas Indonesia Jelang FIFA Matchday 2026, Calvin Verdonk dan Joey Pelupessy Masih Absen
Terkait pemanggilan Mathew Baker, Sumardji mengaku senang ketika mendapat kabar tersebut. Ia bahkan meminta pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, untuk melepasnya, karena ini kesempatan emas.
“Jadi Mathew, kemarin Coach Nova diskusi dengan saya menyampaikan ‘pak Mardji ini Mathew dipanggil ke timnas senior’ saya bilang ‘lepas, bagus sekali’,” kata Sumardji kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (1/6/2026).
Sumardji menyebut bahwa PSSI sangat mendukung Mathew Baker di Timnas Indonesia senior. Momentum ini dinilai dapat meningkatkan mental pemain berusia 17 tahun tersebut, dan diharapkan bisa memberi dampak positif untuk skuad Garuda Muda.
Baca Juga:Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AFF U-19 Hari Ini, Tiga Poin Jadi Target Garuda Muda!
“Karena apa? Kita ingin memberikan terapi mental kepada Mathew agar supaya dia lebih percaya diri dan lebih baik lagi di Timnas U-20,” terang Sumardji.
“Sehingga dengan hadirnya Mathew, ya kami di PSSI sangat mendukung dan benar-benar berharap Mathew untuk bisa, mentalnya lebih kuat lagi dan jadi pemain top kita,” tambahnya.
Berhubung mendapat panggilan ke skuad senior, Mathew Baker berpotensi besar absen membela Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026. Khususnya saat babak penyisihan grup.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa