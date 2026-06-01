Joey Pelupessy Tetap di Belgia, Lommel FK Amankan Gelandang Timnas Indonesia dengan Kontrak Baru

JawaPos.com - Kabar menggembirakan datang bagi pencinta sepak bola Indonesia. Gelandang bertahan Timnas Indonesia Joey Pelupessy, dipastikan akan tetap berseragam Lommel FK setelah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan klub asal Belgia tersebut.

Kepastian ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai masa depan pemain berusia 33 tahun itu. Joey Pelupessy memilih melanjutkan karirnya bersama Lommel FK dan menjadi bagian dari proyek jangka panjang klub untuk kembali bersaing di level yang lebih tinggi.

Dalam pernyataannya, Joey Pelupessy mengungkapkan rasa cintanya terhadap klub Lommel FK yang dibelanya sejak Januari 2025. Dia menegaskan bahwa keputusan bertahan di Lommel merupakan pilihan yang diambil dengan penuh keyakinan.

Keputusan tersebut disambut positif para pendukung Lommel FK. Kehadiran Pelupessy dianggap penting karena perannya yang sangat vital di lini tengah tim selama satu setengah musim terakhir.

Sejak bergabung dari FC Groningen pada awal 2025, pemain kelahiran Belanda itu berhasil menjadi salah satu figur utama dalam skuad. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa membuatnya dipercaya sebagai pemimpin di lapangan maupun di ruang ganti.

Berdasar catatan karirnya, Pelupessy pernah membela sejumlah klub seperti FC Twente, Heracles Almelo, Sheffield Wednesday, Giresunspor, hingga FC Groningen sebelum akhirnya bergabung dengan Lommel FK. Pengalaman panjang tersebut menjadi modal berharga yang terus dia tunjukkan di kompetisi Belgia.

Selama membela Lommel FK, Pelupessy tercatat telah tampil dalam 40 pertandingan dan menyumbangkan tiga gol. Meski bukan pemain yang dikenal produktif dalam urusan mencetak gol, kontribusinya lebih terlihat dalam menjaga keseimbangan permainan tim.

Kemampuan membaca arah serangan lawan, melakukan intersepsi, serta mendistribusikan bola dari lini tengah menjadi keunggulan utama yang dimiliki pemain bernomor punggung enam tersebut. Tak heran jika dirinya menjadi salah satu pemain yang diprioritaskan untuk dipertahankan oleh manajemen klub.