Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AFF U-19 Hari Ini, Tiga Poin Jadi Target Garuda Muda!

JawaPos.com - Link live streaming Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar U-19 pada ajang Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin (1/6), banyak dicari para pencinta tim nasional. Berikut live streaming, jadwal, dan siaran langsung laga perdana di Grup A.

Turnamen Piala AFF U-19 atau ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 menjadi ujian pertama bagi pelatih Nova Arianto. Setelah sukses bersama kelompok usia U-17 pada tahun lalu, kini magis sang juru taktik diharapkan mampu ditularkan kepada tim nasional U-19.

Bermain di kandang sendiri, tekanan suporter untuk timnas mendapatkan tiga poin atas Myanmar tentu dapat menjadi motivasi maupun beban berat. Meski demikian, target utama Putu Panji dan rekan tak hanya sekadar regional ASEAN, melainkan lolos putaran final Piala Asia U-20 2026 pada November mendatang.

Dengan lolos ke kancah Asia, maka peluang untuk tampil di Piala Dunia U-20 juga terbuka lebar bagi Garuda Muda.

Untuk mematangkan skuad sebelum menuju Kualifikasi Piala Asia U-20, pada Piala AFF kali ini, Nova memanggil sejumlah pemain keturunan yang bermain di luar negeri seperti Timothy Baker, Welber Jardim, hingga Amar Brkic.

Punggawa diaspora tersebut akan bahu membahu dengan pemain lokal potensial yang pernah bermain di Piala Dunia U-17 seperti Fabio Azka, Evandra Florasta, dan Nazriel Alvaro.

Dalam daftar skuad ini juga terdapat striker muda berbakat asal Persipura Jayapura yang juga putra dari mantan bek Timnas Indonesia, Ricardo Salampessy yakni Reno Salampessy. Pemain berusia 18 tahun tersebut tampil apik bersama Mutiara Hitam di Liga 2 musim lalu setelah bermain dalam 24 laga dengan catatan lima gol dan lima assist.

Berikut prediksi starting XI Timnas U-19 Indonesia vs Myanmar:

Formasi 4-3-3

Kiper: Dafa Al Gasemi

Bek: Amar Brkic, Putu Panji, Rafa Abdurahman, Fabio Azka