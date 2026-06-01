Jadwal Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar Piala AFF U-19, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Garuda Muda Incar Kemenangan

Timnas Indonesia U-19 bertanding lawan Myanmar di Piala AFF U-19. (X.com/@timnasindonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 bersiap melakoni laga perdana Grup A Piala AFF U-19 dengan menghadapi Myanmar, Senin (1/6) di Stadion Utama Sumatera Utara. Kemenangan menjadi target bagi Garuda Muda demi memudahkan langkah di pertandingan selanjutnya.
Pelatih timnas Indonesia U-19 Nova Arianto mulai dengan tantangan pertama yakni ajang sepak bola Asia Tenggara. Bermain di kandang sendiri, target tinggi tentu diberikan kepada Indonesia.
Meski demikian, target utama yakni lolos Piala Asia U-20 dengan jadwal Kualifikasi akan dimulai pada Agustus. Dengan lolos ke kancah Asia, maka peluang untuk tampil di Piala Dunia U-20 juga terbuka lebar.
Pada Piala AFF U-19 2026, Nova Arianto membawa sejumlah nama pemain diaspora seperti Timothy Baker, Welber Jardim, hingga Amar Brkic yang pernah membela Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2023.
Selain itu, nama-nama pemain yang pernah bersama Nova di Piala Dunia U-17 juga kembali masuk diantaranya Fabio Azka, Evandra Florasta, dan Nazriel Alvaro.
Kiper: Dafa Al Gasemi, Erdevba Aulia dan Rendi Razzaqu
Pemain Belakang: Ibra Ohorella, Putu Panji, Rafa Abdurahman, Eizar Jacob, Mathew Baker, Algazani Dwi, Radityo Raharjo, Timothy Baker, Amar Brkic dan Fabio Azkairawan
Pemain Tengah: Evandra Florasta, Zinadein, Welber Jardim, Nazriel Alvaro dan Isfandyar Abdillah
Pemain Depan: Irpan Abadi, Thedore Evan, Dimas Adi , Reno Salampessy, dan Arkhan Kaka
