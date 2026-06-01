Dikritik Eks Bos, Pembalap Red Bull Max Verstappen Dibela Sang Ayah 

Pembalap Red Bull Max Verstappen. (Dok. Instagram/@maxverstappen1)
JawaPos.com - Max Verstappen tak perlu berkeringat untuk meladeni kritik pedas dari mantan bos Haas, Guenther Steiner. Sebab, pembalap Red Bull itu mendapat pembelaan dari sang ayah Jos, dan juga rekan setimnya di ajang Nurburgring 24 Hours, Dani Juncadella.
Steiner sebelumnya menyebut Verstappen tidak akan terlalu vokal mengkritik aturan Formula 1 jika sang pembalap sedang mendominasi persaingan. Pernyataan itu memicu respons keras Jos Verstappen.
“Hai, Guenther. Saya mengerti kenapa Anda tidak lagi menjadi bos tim F1. Dari cara Anda berbicara,” tulis Jos lewat media sosial.
Sementara itu, Juncadella, juga ikut memberikan pembelaan pada Max. “Dia (Verstappen) sudah memperingatkan semua orang tentang peraturan baru sejak 2023, tetapi kepala konsorsium yang mengakuisisi tim Tech3 MotoGP lebih tahu segalanya,” tulis Juncadella menyindir Steiner yang kini memang berstatus sebagai CEO tim MotoGP KTM Tech3.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!