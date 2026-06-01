Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Senin, 1 Juni 2026 | 19.27 WIB

Dikritik Eks Bos, Pembalap Red Bull Max Verstappen Dibela Sang Ayah 

Pembalap Red Bull Max Verstappen. (Dok. Instagram/@maxverstappen1)

JawaPos.com - Max Verstappen tak perlu berkeringat untuk meladeni kritik pedas dari mantan bos Haas, Guenther Steiner. Sebab, pembalap Red Bull itu mendapat pembelaan dari sang ayah Jos, dan juga rekan setimnya di ajang Nurburgring 24 Hours, Dani Juncadella. 

Steiner sebelumnya menyebut Verstappen tidak akan terlalu vokal mengkritik aturan Formula 1 jika sang pembalap sedang mendominasi persaingan. Pernyataan itu memicu respons keras Jos Verstappen.

“Hai, Guenther. Saya mengerti kenapa Anda tidak lagi menjadi bos tim F1. Dari cara Anda berbicara,” tulis Jos lewat media sosial.

Sementara itu, Juncadella, juga ikut memberikan pembelaan pada Max. “Dia (Verstappen) sudah memperingatkan semua orang tentang peraturan baru sejak 2023, tetapi kepala konsorsium yang mengakuisisi tim Tech3 MotoGP lebih tahu segalanya,” tulis Juncadella menyindir Steiner yang kini memang berstatus sebagai CEO tim MotoGP KTM Tech3.

