Dikritik Eks Bos, Pembalap Red Bull Max Verstappen Dibela Sang Ayah 

JawaPos.com - Max Verstappen tak perlu berkeringat untuk meladeni kritik pedas dari mantan bos Haas, Guenther Steiner. Sebab, pembalap Red Bull itu mendapat pembelaan dari sang ayah Jos, dan juga rekan setimnya di ajang Nurburgring 24 Hours, Dani Juncadella.

Steiner sebelumnya menyebut Verstappen tidak akan terlalu vokal mengkritik aturan Formula 1 jika sang pembalap sedang mendominasi persaingan. Pernyataan itu memicu respons keras Jos Verstappen.

“Hai, Guenther. Saya mengerti kenapa Anda tidak lagi menjadi bos tim F1. Dari cara Anda berbicara,” tulis Jos lewat media sosial.