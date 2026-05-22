Peluang Juara Itu Masih Ada! Borneo FC Siap Beri Kado Terakhir untuk Suporter di Segiri

JawaPos.com - BRI Super League 2025/26 memang tinggal menyisakan satu pertandingan, tetapi perjuangan Borneo FC Samarinda belum benar-benar selesai.

Tim berjuluk Pesut Etam itu masih menjaga harapan untuk meraih gelar juara, meski peluang mereka terbilang tipis dan tidak sepenuhnya berada di tangan sendiri.

Pada pekan ke-34, Borneo FC akan menghadapi Malut United FC di Stadion Segiri Samarinda. Kemenangan menjadi harga mati bagi tim asuhan Fabio Lefundes jika ingin menjaga peluang hingga akhir.

Namun, mereka juga harus berharap Persib Bandung gagal meraih kemenangan saat menghadapi Persijap Jepara.

Walau situasinya tidak mudah, Fabio Lefundes menegaskan timnya tetap fokus penuh pada pertandingan sendiri.

Pelatih asal Brasil itu menilai Borneo FC pantas bersyukur karena mampu bertahan dalam persaingan gelar hingga pekan terakhir musim ini.

Menurutnya, performa tim dalam beberapa pekan terakhir berada dalam kondisi yang sangat baik.

Para pemain disebut tetap menunjukkan semangat tinggi dalam latihan dan siap memberikan penampilan terbaik di laga penutup musim.