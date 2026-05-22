Peluang Juara Itu Masih Ada! Borneo FC Siap Beri Kado Terakhir untuk Suporter di Segiri

Pemain Borneo FC Mariano Peralta (kiri) dan Juan Villa jadi motor serangan timnya. (Dok. BFC)
JawaPos.com - BRI Super League 2025/26 memang tinggal menyisakan satu pertandingan, tetapi perjuangan Borneo FC Samarinda belum benar-benar selesai.
Tim berjuluk Pesut Etam itu masih menjaga harapan untuk meraih gelar juara, meski peluang mereka terbilang tipis dan tidak sepenuhnya berada di tangan sendiri.
Pada pekan ke-34, Borneo FC akan menghadapi Malut United FC di Stadion Segiri Samarinda. Kemenangan menjadi harga mati bagi tim asuhan Fabio Lefundes jika ingin menjaga peluang hingga akhir.
Namun, mereka juga harus berharap Persib Bandung gagal meraih kemenangan saat menghadapi Persijap Jepara.
Baca Juga:Janji Suci ke Bonek! Bernardo Tavares Ingin Persebaya Surabaya Tutup Musim dengan Indah Wajib Kalahkan Persik Kediri
Walau situasinya tidak mudah, Fabio Lefundes menegaskan timnya tetap fokus penuh pada pertandingan sendiri.
Pelatih asal Brasil itu menilai Borneo FC pantas bersyukur karena mampu bertahan dalam persaingan gelar hingga pekan terakhir musim ini.
Menurutnya, performa tim dalam beberapa pekan terakhir berada dalam kondisi yang sangat baik.
Baca Juga:Kiko dan Ezra Walian Resmi Absen! Persebaya Surabaya Dapat Angin Segar Jelang Jamu Persik Kediri di GBT
Para pemain disebut tetap menunjukkan semangat tinggi dalam latihan dan siap memberikan penampilan terbaik di laga penutup musim.
Fabio juga ingin pertandingan terakhir di Stadion Segiri menjadi hadiah spesial untuk para suporter yang selama ini setia mendukung tim. Atmosfer kandang diyakini akan menjadi tambahan motivasi bagi Stefano Lilipaly dan kolega untuk tampil maksimal.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah