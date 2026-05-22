Bali United Incar Akhir Manis, Joao Ferrari Siap Redam Dewa United di Pekan Terakhir Super League

JawaPos.com - Pemain belakang Bali United, Joao Ferrari, menegaskan tekadnya untuk menutup kompetisi BRI Super League 2025/26 dengan hasil positif.

Bek asal Brasil tersebut ingin membantu Serdadu Tridatu meraih kemenangan saat menghadapi Dewa United Banten FC pada laga pekan ke-34.

Pertandingan penutup musim itu dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Jumat malam. Duel tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi Bali United untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menutup musim dengan catatan manis.

Joao Ferrari diperkirakan kembali dipercaya tampil sejak menit awal untuk menjaga lini pertahanan Bali United.

Kehadirannya di jantung pertahanan diharapkan mampu meredam agresivitas lini depan Dewa United yang musim ini tampil cukup konsisten.

Bek berusia 29 tahun itu mengungkapkan bahwa suasana tim saat ini jauh lebih baik dibanding beberapa pekan sebelumnya.

Kemenangan atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pertandingan terakhir juga menjadi tambahan motivasi bagi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil maksimal.

Menurut Joao, seluruh pemain datang dengan fokus yang sama, yakni membawa pulang tiga poin pada laga terakhir musim ini. Ia menilai pertandingan pamungkas selalu memiliki arti penting karena menjadi penentu kesan akhir perjalanan satu musim kompetisi.