Bali United Incar Akhir Manis, Joao Ferrari Siap Redam Dewa United di Pekan Terakhir Super League

Joao Ferrari bek Bali United. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain belakang Bali United, Joao Ferrari, menegaskan tekadnya untuk menutup kompetisi BRI Super League 2025/26 dengan hasil positif.
Bek asal Brasil tersebut ingin membantu Serdadu Tridatu meraih kemenangan saat menghadapi Dewa United Banten FC pada laga pekan ke-34.
Pertandingan penutup musim itu dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Jumat malam. Duel tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi Bali United untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menutup musim dengan catatan manis.
Joao Ferrari diperkirakan kembali dipercaya tampil sejak menit awal untuk menjaga lini pertahanan Bali United.
Kehadirannya di jantung pertahanan diharapkan mampu meredam agresivitas lini depan Dewa United yang musim ini tampil cukup konsisten.
Bek berusia 29 tahun itu mengungkapkan bahwa suasana tim saat ini jauh lebih baik dibanding beberapa pekan sebelumnya.
Kemenangan atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pertandingan terakhir juga menjadi tambahan motivasi bagi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil maksimal.
Menurut Joao, seluruh pemain datang dengan fokus yang sama, yakni membawa pulang tiga poin pada laga terakhir musim ini. Ia menilai pertandingan pamungkas selalu memiliki arti penting karena menjadi penentu kesan akhir perjalanan satu musim kompetisi.
Bali United sendiri saat ini berada di posisi kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 48 poin. Tim asuhan Johnny Jansen mencatatkan 13 kemenangan, sembilan hasil imbang, dan 11 kekalahan hingga pekan ke-33.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah