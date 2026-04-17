Wahyu Subo Seto Minta Fokus Penuh, Bhayangkara FC Bidik Kemenangan atas PSIM

Wahyu Subo Seto meminta rekannya di Bhayangkara FC tampil optimal saat menjamu PSIM Yogyakarta. (BFC)
JawaPos.com - Kapten Bhayangkara Presisi Lampung FC, Wahyu Subo Seto, memastikan timnya dalam kondisi siap menghadapi laga penting pekan ke-28 Super League 2025/2026.
The Guardian akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (17/4).
Meski baru saja menelan kekalahan tipis 1-2 dari Persijap Jepara pada pekan sebelumnya, situasi tersebut tidak membuat mental para pemain terpuruk.
Sebaliknya, hasil tersebut justru menjadi bahan evaluasi yang mendorong tim untuk tampil lebih baik saat kembali bermain di kandang.
Wahyu Subo Seto menyebut seluruh pemain sudah melupakan hasil negatif tersebut dan kini fokus penuh menatap pertandingan melawan PSIM. Ia menegaskan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik, baik dari sisi taktik maupun kondisi mental pemain.
“Setelah kembali dari laga melawan Persijap, kami langsung melakukan evaluasi dan fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi PSIM,” ujar Subo Seto dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.
Menurutnya, laga melawan PSIM tidak akan berjalan mudah. Tim tamu yang dikenal dengan julukan Laskar Mataram itu memiliki karakter permainan cepat, terutama dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bhayangkara FC dalam menyusun strategi.
Sebagai pemain yang berperan penting di lini tengah, Wahyu Subo Seto menekankan pentingnya menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin kesalahan di menit akhir kembali terulang seperti pada laga sebelumnya.
“Kami harus fokus sejak menit awal sampai akhir. Jangan sampai kehilangan konsentrasi, apalagi di momen-momen krusial,” tegasnya.
