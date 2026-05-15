Persebaya Surabaya Meroket ke Peringkat 4! Tujuh Gol ke Gawang Semen Padang Jadi Bukti Kedigdayaan!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya pesta gol di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026), usai menghancurkan Semen Padang dengan skor telak 7-0 pada lanjutan Super League 2025/2026. Kemenangan besar itu membawa Green Force naik ke peringkat empat klasemen sementara dengan koleksi 55 poin dan membuka peluang finis di papan atas musim ini.

Atmosfer laga langsung terasa timpang sejak awal pertandingan. Persebaya Surabaya tampil agresif dengan intensitas tinggi, sementara Semen Padang kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga.

Bagaimana Persebaya Surabaya Menguasai Babak Kedua? Persebaya Surabaya langsung tancap gas selepas turun minum melalui perubahan cepat yang dilakukan Bernardo Tavares.

Koko Ari dimasukkan menggantikan Riyan Ardiansyah untuk meningkatkan agresivitas serangan dari sisi sayap.

Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-50 lewat aksi Bruno Moreira.

Berawal dari visi bermain Francisco Rivera yang mengirim umpan terobosan dari tengah lapangan, Bruno menggiring bola masuk kotak penalti sebelum mengecoh Achmad Iqbal dan mencetak gol ketiga Persebaya Surabaya.

Gol tersebut membuat Semen Padang makin kehilangan kepercayaan diri. Green Force tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus memaksa lini belakang tuan rumah bekerja ekstra keras.

Petaka datang untuk Semen Padang pada menit ke-60 setelah Ade Kristiano menerima kartu kuning kedua karena melanggar Bruno Moreira.

Bermain dengan 10 orang membuat pertahanan tuan rumah semakin rapuh menghadapi tekanan bertubi-tubi Persebaya Surabaya.