Paulo Ricardo Tak Peduli Laga vs Persib Bandung Dipindah ke Stadion Segiri, Tegaskan Persija Jakarta Siap Menang!

JawaPos.com - Bek asing Persija Jakarta, Paulo Ricardo, tidak ingin ambil pusing soal venue laga klasik kontra Persib Bandung dipindah ke Samarinda. Ricardo menegaskan, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- siap merebut kemenangan dalam laga bertajuk El Clasico tersebut.

Pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 sedianya akan digelar di Jakarta pada Minggu (10/5/2026). Namun karena tak mendapat izin keamanan dari pihak keamanan, Macan Kemayoran terpaksa memainkan laga kandangnya di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Sebagai pemain, Ricardo sebenarnya kecewa karena pertandingan krusial tersebut harus pindah ke luar Jakarta. Padahal menurutnya, performa Macan Kemayoran tampil sangat baik dalam beberapa laga kandang terakhirnya baik ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) maupun Jakarta International Stadium (JIS).

“Tentu saja (kecewa). Jakarta adalah rumah kami. Di lapangan itu (GBK/JIS), jika saya tidak salah ingat di pertandingan-pertandingan terakhir, kami bermain sangat baik di sana. Kami mengenal lapangannya, kami tahu para pendukung di sana menyukai stadion itu,” kata Ricardo saat ditemui JawaPos.com di Persija Training Ground, Kamis (7/5/2026).

Namun demikian, Ricardo tidak ingin ambil pusing. Baginya, main di mana pun, Macan Kemayoran tetap mengusung misi kemenangan. Eks pemain Santos itu menegaskan, Persija Jakarta bakal berjuang habis-habisan demi meraih kemenangan kontra Persib Bandung.

“Tapi, tidak peduli di mana pun kami bermain, kami akan bermain untuk menang. Itulah yang kami lakukan, itulah yang saya yakini harus kami lakukan. Saya rasa itu hal yang benar,” tegasnya.

“Sekali lagi, saya sebenarnya ingin bermain di sini (Jakarta), terutama karena ini adalah laga derby, laga Clasico. Saya rasa akan lebih baik bagi kami, tapi sekali lagi, tidak masalah di mana pun kami bermain, kami akan berjuang, kami akan melakukan yang terbaik dan bermain sesuai gaya kami,” tambah Ricardo.

Ricardo menyadari betul betapa krusialnya laga melawan Persib Bandung. Bek asal Brasil itu menyatakan para pemain Persija Jakarta telah mempersiapkan diri dengan baik menatap laga El Clasico tersebut.

“Kita sudah melewati musim yang panjang, jadi kita tahu apa yang harus dilakukan, kita tahu cara kita bermain. Jadi, ini adalah pertandingan lain, pertandingan penting, tapi kita sudah punya pengalaman dari

musim yang panjang di belakang kita,” ujarnya.