Mantan Bomber Persebaya Surabaya Buka Suara! Dejan Tumbas Ungkap Tekanan Besar Persis Solo Jelang Duel Hidup-Mati

JawaPos.com — Persis Solo sedang berada dalam tekanan besar jelang menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026), setelah dihajar Malut United dengan skor 5-2 pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Kekalahan tersebut membuat Laskar Sambernyawa makin terancam degradasi dan memaksa seluruh pemain melakukan evaluasi total demi menyelamatkan posisi tim di tiga laga tersisa musim ini.

Mengapa Kekalahan dari Malut United Jadi Alarm Besar? Persis Solo gagal memanfaatkan momentum saat menghadapi Malut United meski lawan bermain dengan 10 orang.

Situasi itu justru menjadi pukulan besar karena lini pertahanan Persis tampil rapuh dan kehilangan konsentrasi dalam banyak momen penting.

Hasil buruk tersebut membuat posisi Persis Solo semakin tertekan di papan bawah klasemen Super League 2025/2026.

Dengan hanya menyisakan tiga pertandingan, setiap poin kini menjadi penentu nasib Laskar Sambernyawa untuk bertahan di kasta tertinggi musim depan.

Penyerang asing Persis Solo, Dejan Tumbas, mengakui timnya tampil jauh dari ekspektasi saat melawan Malut United.

Mantan bomber Persebaya Surabaya itu menyebut seluruh pemain langsung melakukan evaluasi besar-besaran usai pertandingan.

“Setelah kekalahan melawan Malut United, kami melakukan banyak evaluasi sebagai sebuah tim,” ujar Dejan Tumbas dikutip dari Jawa Pos Radar Solo.