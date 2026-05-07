Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 7 Mei 2026 | 21.45 WIB

Mantan Bomber Persebaya Surabaya Buka Suara! Dejan Tumbas Ungkap Tekanan Besar Persis Solo Jelang Duel Hidup-Mati

Penyerang Persis Solo Dejan Tumbas mengungkap kondisi mental dan persiapan tim jelang duel krusial melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. (Dok. Persis) - Image

Penyerang Persis Solo Dejan Tumbas mengungkap kondisi mental dan persiapan tim jelang duel krusial melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. (Dok. Persis)

JawaPos.com — Persis Solo sedang berada dalam tekanan besar jelang menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026), setelah dihajar Malut United dengan skor 5-2 pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Kekalahan tersebut membuat Laskar Sambernyawa makin terancam degradasi dan memaksa seluruh pemain melakukan evaluasi total demi menyelamatkan posisi tim di tiga laga tersisa musim ini.

Mengapa Kekalahan dari Malut United Jadi Alarm Besar?

Persis Solo gagal memanfaatkan momentum saat menghadapi Malut United meski lawan bermain dengan 10 orang.

Situasi itu justru menjadi pukulan besar karena lini pertahanan Persis tampil rapuh dan kehilangan konsentrasi dalam banyak momen penting.

Hasil buruk tersebut membuat posisi Persis Solo semakin tertekan di papan bawah klasemen Super League 2025/2026.

Dengan hanya menyisakan tiga pertandingan, setiap poin kini menjadi penentu nasib Laskar Sambernyawa untuk bertahan di kasta tertinggi musim depan.

Penyerang asing Persis Solo, Dejan Tumbas, mengakui timnya tampil jauh dari ekspektasi saat melawan Malut United.

Mantan bomber Persebaya Surabaya itu menyebut seluruh pemain langsung melakukan evaluasi besar-besaran usai pertandingan.

“Setelah kekalahan melawan Malut United, kami melakukan banyak evaluasi sebagai sebuah tim,” ujar Dejan Tumbas dikutip dari Jawa Pos Radar Solo.

Pemain asal Serbia tersebut menilai Persis Solo kehilangan fokus pada fase-fase krusial pertandingan. Kondisi itu membuat lawan mampu memanfaatkan celah dan menghukum kesalahan yang dilakukan timnya sepanjang laga.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Arek Sidoarjo Merapat? Striker PSM Makassar Ricky Pratama Dirumorkan ke Persebaya Surabaya, Isi Slot Bomber Lokal - Image
Sepak Bola Indonesia

Arek Sidoarjo Merapat? Striker PSM Makassar Ricky Pratama Dirumorkan ke Persebaya Surabaya, Isi Slot Bomber Lokal

Kamis, 7 Mei 2026 | 20.47 WIB

Persib Bandung Dapat Julukan ‘Anak Papa Erick’, Padahal Lagi Mikir Keras Selamatkan Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Dapat Julukan ‘Anak Papa Erick’, Padahal Lagi Mikir Keras Selamatkan Persis Solo

Kamis, 7 Mei 2026 | 20.36 WIB

Resmi! Arief Catur Pamungkas Absen Lawan Persis Solo, Persebaya Surabaya Dipaksa Ubah Komposisi - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! Arief Catur Pamungkas Absen Lawan Persis Solo, Persebaya Surabaya Dipaksa Ubah Komposisi

Kamis, 7 Mei 2026 | 15.58 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore