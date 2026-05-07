PSM Makassar Dikabarkan Cuci Gudang! Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Persija Jakarta Antre Berburu Pemain

JawaPos.com — PSM Makassar dikabarkan bakal kehilangan sejumlah pemain penting pada awal musim 2026/2027 setelah krisis internal dan penunggakan gaji memicu eksodus besar-besaran. Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya mulai bergerak cepat memburu pemain Green Force asal Makassar itu demi memperkuat skuad musim depan.

Masalah finansial yang menghantam PSM Makassar menjadi awal dari potensi cuci gudang besar-besaran.

Bahkan, situasi tersebut disebut ikut memicu hengkangnya pelatih Bernardo Tavares yang sebelumnya sukses membawa klub juara Liga 1 2022.

Lima sanksi akibat penunggakan gaji semakin memperburuk situasi klub berjuluk Juku Eja tersebut. Kondisi itu diperparah performa tim musim ini yang terus berkutat di papan bawah dan dekat zona degradasi.

Persija Jakarta Dikabarkan Amankan Dua Pemain PSM Makassar

Persija Jakarta menjadi klub paling agresif dalam memburu pemain PSM Makassar jelang bursa transfer musim depan.

Macan Kemayoran bahkan dikabarkan sudah mengamankan dua nama penting sebelum kompetisi berakhir.

Nama pertama ialah winger muda Victor Dethan yang kontraknya bersama PSM Makassar akan habis akhir musim ini.