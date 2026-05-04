Andre Rizal Hanafi
Senin, 4 Mei 2026 | 17.12 WIB

Promosi Saja Nggak Cukup! Komang Tri Ingin Antar Garudayaksa FC Juara Pegadaian Championship

Bek Garudayaksa FC, Komang Tri. (Istimewa)

JawaPos.com - Bek andalan Garudayaksa itu kini mengusung target yang lebih besar, yakni mempersembahkan gelar juara Pegadaian Championship 2025/26 untuk timnya.

Satu pertandingan final melawan juara Grup 2 masih menanti Garudayaksa FC. Laga tersebut bukan hanya menjadi penutup musim, tetapi juga ajang pembuktian siapa tim terbaik di kompetisi kasta kedua musim ini.

Bagi Komang Tri, pertandingan final nanti memiliki arti penting dalam perjalanan kariernya. Pemain yang dikenal tangguh di lini belakang itu ingin menuntaskan musim dengan hasil sempurna setelah berhasil membawa tim promosi.

“Walaupun target dari manajemen untuk lolos ke Super League sudah tercapai, tapi masih ada satu pertandingan yang sangat berarti di karier saya,” ujar Komang Tri dikutip dari ileague.id.

Pemain berusia 24 tahun itu menegaskan dirinya ingin menutup musim dengan prestasi maksimal bersama Garudayaksa FC. Ia berharap kerja keras tim sepanjang musim bisa berbuah trofi juara.

“Saya sudah memulai dengan baik dan akan menyelesaikan dengan baik juga. Semoga Tuhan bersama kami dan tim bisa juara Pegadaian Championship musim ini,” lanjutnya.

Ambisi Komang Tri bukan tanpa alasan. Jika mampu membawa Garudayaksa FC menjadi juara Pegadaian Championship 2025/26, ia akan mencatat pencapaian spesial dalam karier profesionalnya.

Sebelumnya, Komang Tri pernah menjadi bagian dari skuad Bali United FC yang berhasil menjuarai BRI Liga 1 musim 2021/22. Artinya, gelar bersama Garudayaksa FC akan membuatnya sukses meraih trofi di dua kasta berbeda kompetisi sepak bola Indonesia.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Komang Tri dalam menghadapi laga final nanti. Selain kuat dalam bertahan, ia juga dinilai memiliki mental juara yang dibutuhkan tim dalam pertandingan besar.

Editor: Banu Adikara
