HomeSepak Bola Indonesia
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 2 Mei 2026 | 23.31 WIB

Buntu Total! Persebaya Surabaya Gagal Tembus Pertahanan PSBS Biak di Babak Pertama, Hujan Peluang Tanpa Gol

Persebaya Surabaya terus menekan PSBS Biak, namun gagal mencetak gol di babak pertama. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang tanpa gol saat menghadapi PSBS Biak di babak pertama pekan ke-31 Super League 2025/2026. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) pukul 15.30 WIB itu berjalan sengit, namun belum ada gol tercipta hingga turun minum.

Sejak awal laga, Persebaya Surabaya langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Namun, rapatnya lini belakang PSBS Biak membuat Green Force kesulitan mengonversi peluang menjadi gol.

Peluang pertama datang pada menit ke-5 melalui Milos Raickovic. Sayangnya, sepakan gelandang asal Montenegro itu masih mampu diblok pemain bertahan lawan.

PSBS Biak tak tinggal diam dan mulai memberikan ancaman serius pada menit ke-9. Mohcine Hassan Nader mencatatkan tembakan tepat sasaran, sementara Iqbal Hadi Perdana turut menciptakan peluang berbahaya.

Persebaya Surabaya merespons cepat dengan serangan bertubi-tubi. Risto Mitrevski sempat melepaskan tembakan pada menit ke-10, tetapi bola masih melenceng dari sasaran.

Gustavo Fernandes Henrique Querino dan Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas juga ikut aktif membangun serangan. Bahkan, peluang dari Paulo Gali pada menit ke-12 sempat mengarah ke gawang, meski belum mampu membuahkan hasil.

Francisco Israel Rivera Davalos tampil cukup kreatif dalam mengatur serangan. Ia beberapa kali menciptakan peluang matang, termasuk pada menit ke-13 yang kembali dimanfaatkan oleh Raickovic, namun lagi-lagi gagal berbuah gol.

PSBS Biak kembali mengancam pada menit ke-16 lewat Iqbal Hadi Perdana. Namun, tembakannya masih belum menemui sasaran meski situasi cukup terbuka.

Persebaya Surabaya terus menggempur pertahanan tim tamu. Mihailo Perovic sempat mendapatkan peluang pada menit ke-18, tetapi bola masih melenceng dari target.

