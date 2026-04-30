Beckham Putra Gantikan Uilliam Barros! Ini Susunan Pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC vs Persib Bandung

Beckham Putra menunjukkan fokus tinggi bersama Timnas Indonesia meski harus menunda mudik Lebaran 2026. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menjalani laga tandang kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Daftar susunan pemain kedua kesebelasan pun telah diketahui.
Persib Bandung bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB. Seperti laga-laga pada umumnya, daftar susunan pemain telah dirilis 60 menit sebelum kick-off pertandingan.
Pada kubu tuan rumah, Paul Munster sebagai pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC bisa dibilang tidak melakukan banyak rotasi. Posisi penjaga gawang tetap dipercayakan kepada Aqil Savik.
Kemudian lini pertahanan tim berjuluk The Guardians itu akan diperkuat Putu Gede, Nehar Sadiki, Slavko Damjanovic, Frengky Missa. Keempat pemain itu diharapkan dapat menahan gempuran dari anak-anak Persib Bandung.
Di lini tengah, Moises Wolschick, Sho Yamamoto, serta Wahyu Subo Seto akan mengatur ritme permainan. Ketiganya diharapkan mampu memutus serangan Persib Bandung sebelum sampai ke barisan belakang, serta mengkreasi serangan ke pertahanan lawan.
Kemudian di sektor lini depan, Bhayangkara Presisis Lampung FC bakal mengandalkan trio andalannya yakni Privat Mbarga, Moussa Sidibe, dan Henry Doumbia. Ketiga pemain itu diharapkan bisa menjebol solidnya lini pertahanan dari Persib Bandung.
Sementara dari tim tamu alias Persib Bandung, pelatih Bojan Hodak melakukan beberapa perubahan. Terlebih, dua pilar penting mereka yakni Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea tidak masuk skuad pada laga tersebut.
Teja Paku Alam kembali mengawal mistar gawang Pangeran Biru setelah dicadangkan pada laga melawan Arema FC di pekan ke-29. Kemudian empat pemain bertahan yang diturunkan malam hari ini adalah Robi Darwis, Federico Barba, Patricio Matricardi, Frans Putros.
Lalu posisi Guaycochea di pos lini tengah kemungkinan akan diisi oleh Adam Alis, yang akan bekerja sama dengan Marc Klok dan Thom Haye. Ketiganya akan berperan sebagai penyeimbang Persib Bandung.
Untuk sektor lini serang, Persib Bandung menurunkan trio Beckham Putra, Beguinho, dan Andrew Jung. Hodak menepikan Uilliam Barros dengan mempercayakan kepada Beckham.
