Prediksi Persita Tangerang vs Bali United: Duel Dua Tim Terluka, Tuan Rumah Ingin Akhiri Tren Buruk!

JawaPos.com - Persita Tangerang menghadapi tantangan berat saat menjamu Bali United pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium, Kamis (23/4/2026), menjadi momentum penting bagi Pendekar Cisadane untuk menghentikan tren negatif yang terus membayangi dalam beberapa pekan terakhir.

Tim asuhan Carlos Pena sedang berada dalam situasi yang kurang ideal. Persita menelan tiga kekalahan beruntun dengan skor identik 0-1.

Kekalahan dari Persebaya Surabaya, Arema FC, dan Persik Kediri membuat kepercayaan diri tim sedikit terganggu, terutama di sektor lini depan yang kesulitan mencetak gol.

Dalam tiga pertandingan terakhir, Persita gagal membobol gawang lawan. Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Carlos Pena jelang menghadapi Bali United yang sedang tampil cukup produktif.

Ketajaman lini serang menjadi sorotan utama karena sejumlah peluang yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol.

Meski begitu, bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Persita. Dukungan suporter diharapkan mampu memberikan energi tambahan untuk bangkit dan mengakhiri periode buruk yang sedang dialami tim.

Carlos Pena kemungkinan tetap mengandalkan Igor Rodrigues di bawah mistar. Sementara lini belakang diprediksi diisi Muhammad Toha, Charisma Fathoni, Tamirlan Kozubaev, dan Mario Jardel.

Absennya kapten tim Javlon Guseynov menjadi kehilangan besar karena ia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pertahanan.