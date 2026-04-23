Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 23 April 2026 | 23.05 WIB

Bintang Kolombia Dikabarkan Tinggalkan PSBS Biak, Persebaya Surabaya Tertarik? Sosok 10 Gol Ini Jadi Rebutan!

Ruyery Blanco (kiri) saat memperkuat PSBS Biak di Super League 2025/2026 dengan torehan 10 gol. (PSBS Biak)

JawaPos.com — Kabar mengejutkan datang dari PSBS Biak yang mulai kehilangan pilar pentingnya di tengah situasi sulit. Penyerang asal Kolombia, Ruyery Blanco, dikabarkan resmi meninggalkan klub lebih cepat dari rencana.

PSBS Biak memang sedang berada dalam kondisi yang tidak ideal jelang akhir musim. Masalah finansial yang melanda klub membuat satu per satu pemain mulai angkat kaki dan mencari pelabuhan baru.

Situasi ini makin mempertegas sinyal PSBS Biak sulit bertahan di Super League musim depan. Kondisi internal klub yang belum stabil membuat masa depan para pemainnya ikut terombang-ambing.

Kabar hengkangnya Ruyery Blanco bukan sekadar rumor belaka. Informasi tersebut justru datang dari rekan setimnya sendiri, Patrias Rumere, yang mengunggah pesan emosional di media sosial.

Dalam unggahan tersebut, Patrias Rumere menyampaikan rasa terima kasih sekaligus perpisahan kepada sang striker. Ia juga mengungkap alasan di balik kepergian Blanco yang tidak lepas dari situasi klub.

"Terimakasih Saudaraku, Untuk Kerja Keras dan Kontribusi Bersama team,

Musim Yang Sangat Berat, tetapi Kamu Luar Biasa. Senang Bisa Bermain Bersama kamu, Mohon MAAF Juga Kamu HarUS Pergi Lebih Cepat Karena Situasi Yang Tidak Nyaman ini.

Tuhan Memberkati Kamu dan Keluarga mu Hingga Tiba Kembali Ke Colombia Dengan Baik dan Sehat," tulis Patrias Rumere, Selasa (21/4/2026).

Ungkapan tersebut sekaligus menjadi konfirmasi tidak langsung PSBS Biak tengah dilanda persoalan serius. Kepergian pemain asing andalan seperti Blanco jelas menjadi pukulan telak bagi tim.

