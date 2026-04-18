Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026: Mari Jadi Saksi Garuda Lolos ke Semifinal!

Skuad Timnas Indonesia U-17, saat menghadapi Malaysia U-17 dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com — Laga hidup-mati akan dijalani Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Vietnam di Piala AFF U-17 2026. Duel ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan penentu nasib Garuda Muda untuk tetap bertahan atau tersingkir di kandang sendiri.
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu 19 April 2026 pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini dipastikan berlangsung panas karena kedua tim sama-sama mengincar tiket ke semifinal.
Kondisi Timnas Indonesia U-17 saat ini tidak ideal setelah menelan kekalahan 0-1 dari Malaysia pada Kamis 16 April 2026. Hasil tersebut membuat posisi skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto berada di ujung tanduk.
Indonesia kini wajib meraih kemenangan atas Vietnam jika ingin menjaga asa lolos ke semifinal. Tanpa tiga poin, peluang Garuda Muda hampir dipastikan sirna di fase grup.
Format Piala AFF U-17 2026 membuat persaingan semakin ketat karena hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal. Dari tiga grup yang ada, hanya satu slot tambahan diberikan kepada runner-up terbaik.
Situasi ini membuat setiap pertandingan menjadi krusial, termasuk duel melawan Vietnam. Indonesia tidak hanya bergantung pada hasil sendiri, tetapi juga harus berharap pada laga lain.
Saat ini Vietnam memimpin klasemen dengan enam poin dan selisih gol sangat mencolok. Kemenangan telak 10-0 atas Timor Leste membuat mereka unggul jauh dalam produktivitas gol.
Sementara itu Indonesia berada di peringkat ketiga meski memiliki selisih gol lebih baik dibanding Malaysia. Namun kekalahan head to head dari Malaysia membuat posisi Garuda Muda lebih rendah.
Syarat utama Indonesia untuk lolos adalah mengalahkan Vietnam di laga terakhir. Jika itu terjadi, Indonesia akan unggul head to head atas Vietnam dan membuka peluang menjadi juara grup.
Namun kemenangan saja belum cukup jika Malaysia juga meraih hasil positif. Indonesia harus berharap Malaysia gagal menang saat menghadapi Timor Leste agar skenario lolos sebagai juara grup bisa terwujud.
