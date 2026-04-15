Raja Passing Macan Kemayoran! Allano Yakin Persija Jakarta Makin Gacor Usai Bantai Persebaya Surabaya

JawaPos.com–Kemenangan telak 3-0 Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Super League 2025/2026, Sabtu (11/4) malam, bukan sekadar soal tiga poin. Laga itu menjadi panggung pembuktian kualitas Allano Brandon yang tampil luar biasa sepanjang pertandingan.

Satu gol dari titik putih serta satu assist untuk Eksel Runtukahu menjadi bukti konkret kontribusi Allano. Penampilannya kian lengkap setelah dinobatkan sebagai Oppo Player of The Match dalam duel panas super league Persija kontra Persebaya tersebut.

Allano tak menampik kemenangan atas Persebaya ini sangat berarti bagi tim berjuluk Macan Kemayoran. Apalagi, hasil tersebut mengakhiri tren negatif setelah tiga laga tanpa kemenangan Persija di super league.

”Setelah tiga pertandingan tanpa kemenangan, kami memang memiliki tekad untuk bisa menang di hadapan suporter dan terima kasih Tuhan akhirnya kami bisa mendapat tiga poin penting,” kata Allano.

”Kemenangan ini pastinya jadi bukti dimana seharusnya kami berada. Saya juga semakin percaya diri setelah gol yang saya cetak untuk tim,” sambung diaa.

Pemain bernomor punggung 17 itu juga menegaskan kemenangan bukan hasil kerja individu semata. Seluruh pemain disebutnya tampil habis-habisan demi mengamankan tiga poin di kandang.

”Seluruh pemain bekerja sangat keras untuk kemenangan ini, bukan hanya saya,” imbuh allano lagi.

Lebih lanjut, Allano mengungkap faktor lain di balik keberhasilan Persija Jakarta menumbangkan Green Force. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi salah satu kunci penting.