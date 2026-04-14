Selangkah Lagi Pecahkan Rekor LSI, Teja Paku Alam Tegaskan Gelar Lebih Penting dari Clean Sheet

JawaPos.com–Teja Paku Alam di ambang pencapaian besar dalam karirnya. Kiper andalan Persib Bandung itu berpeluang memecahkan rekor nirbobol terbanyak dalam satu musim yang hingga kini masih dipegang Yoo Jae-hoon.

Rekor tersebut tercipta pada ajang Liga Super Indonesia 2013 dengan torehan 17 clean sheet. Sementara itu, hingga pekan ke-27 musim ini, Teja sudah mengoleksi 16 pertandingan tanpa kebobolan hanya terpaut satu laga untuk menyamai, dan dua laga untuk mencatatkan rekor baru.

Momentum Teja sempat terhenti saat Persib menghadapi Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4). Meski Maung Bandung berhasil mengamankan kemenangan, gawang Teja harus kebobolan dua kali, sehingga peluang menyamai rekor tertunda.

Sebelumnya, performa impresif Teja terlihat saat Persib menundukkan Semen Padang 2-0 di Stadion Haji Agus Salim pada (5/4). Laga tersebut menjadi clean sheet ke-16 bagi sang penjaga gawang sekaligus mempertegas konsistensinya musim ini.

Dengan tujuh pertandingan tersisa, peluang Teja untuk melampaui catatan Yoo Jae-hoon masih sangat terbuka lebar. Namun menariknya, pemain bernomor punggung 14 itu justru tidak terlalu memusingkan pencapaian individu tersebut.

”Yang penting sekarang itu kemenangan dulu,” tandas Teja.

Dia menegaskan, catatan nirbobol bukanlah hasil kerja individu semata. Menurut dia, solidnya performa Persib merupakan buah dari kerja sama tim yang baik, mulai dari lini belakang hingga lini depan.

”Ini bukan berkat saya sendiri. Komunikasi dan kekompakan tim di lapangan sangat berpengaruh,” tambah Teja.