Do Sang Woo dan Model Park Ji Hye Akan Menikah Februari 2027

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Do Sang Woo dan Park Ji Hye yang dikabarkan akan segera mengakhiri masa lajang mereka. Pasangan ini berencana melangsungkan pernikahan pada Februari 2027.

Pengumuman tersebut disampaikan pada 6 November 2026 dan langsung menarik perhatian penggemar yang turut memberikan ucapan selamat atas perjalanan baru keduanya.

Mengutip laporan Soompi, J-Wide Company telah mengonfirmasi kabar pernikahan tersebut melalui pernyataan resmi.

Pihak agensi menyampaikan bahwa sang aktor telah menemukan sosok istimewa untuk menemani perjalanan hidupnya.

Pernikahan mereka nantinya akan digelar secara tertutup dengan mempertimbangkan kenyamanan calon pengantin perempuan serta kedua keluarga. Agensi juga meminta dukungan dan doa hangat untuk pasangan tersebut.

Kabar pernikahan ini semakin menarik setelah Park Ji Hye membagikan sejumlah foto dan video melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, keduanya terlihat menjalani sesi pemotretan keluarga bersama anjing dan kucing peliharaan mereka.

Momen paling mencuri perhatian adalah ketika Do Sang Woo memberikan kejutan berupa cincin kepada Park Ji Hye.

Adegan lamaran yang berlangsung manis tersebut memperlihatkan kebahagiaan calon pengantin yang bersiap membangun kehidupan bersama.