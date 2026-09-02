Folarin Balogun Batal Pindah ke Everton, David Moyes Tanpa Penyerang Tambahan

JawaPos.com - Everton harus menerima kenyataan pahit pada hari terakhir bursa transfer. Rencana mendatangkan Folarin Balogun dari Monaco dengan nilai sekitar £40 juta gagal setelah sang penyerang berubah pikiran dan membatalkan kepindahannya ke Merseyside.

Balogun, yang kini berusia 25 tahun, sebenarnya sudah berada di Merseyside pada Deadline Day. Ia datang untuk menyelesaikan proses transfer setelah Everton dan Monaco sebelumnya mencapai kesepakatan untuk pemain yang pernah memperkuat Middlesbrough dan Arsenal tersebut.

Namun, masalah muncul ketika Balogun menjalani pemeriksaan medis di Finch Farm, markas latihan Everton.

Masalah Muncul Saat Tes Medis

Melansir ESPN, ditemukan persoalan yang tidak dijelaskan secara spesifik selama pemeriksaan medis Balogun. Situasi tersebut membuat Everton dan Monaco harus kembali melakukan negosiasi mengenai transfer.

Karena kesepakatan Balogun belum sepenuhnya aman, Everton sempat mencari alternatif lain. The Toffees mencoba mendatangkan Joshua Zirkzee dari Manchester United dengan status pinjaman. Namun, upaya tersebut tidak berhasil.

Situasi kemudian menjadi semakin rumit setelah Everton melepas dua penyerangnya pada hari terakhir bursa transfer.

Beto meninggalkan klub, sementara Iliman Ndiaye juga pergi. Dengan kebutuhan mendesak untuk menambah opsi di lini depan, Everton kembali menghidupkan pembicaraan mengenai Balogun.

Everton Sudah Ajukan Dokumen Transfer