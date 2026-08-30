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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.32 WIB

David Moyes Bela Suporter Everton: Pendukung Tidak Selalu Salah

David Moyes. (ig @moyesteam) - Image

David Moyes. (ig @moyesteam)

JawaPos.com - David Moyes memahami mengapa suporter Everton begitu marah ketika muncul kabar bahwa Harrison Armstrong bisa meninggalkan klub. Bagi sang manajer, para pendukung memang layak didengarkan, meski keputusan akhir tetap berada di tangan klub.

Armstrong menjadi sorotan saat Everton bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth di Vitality Stadium. Pemain berusia 19 tahun itu tampil sebagai starter dan bermain selama 87 menit sebelum digantikan Charly Alcaraz.

Di tengah pertandingan, suporter tandang Everton berulang kali menyuarakan ancaman bahwa akan terjadi "kerusuhan" jika klub benar-benar menjual Armstrong.

Reaksi tersebut muncul setelah Nottingham Forest dilaporkan mengajukan tawaran sebesar £40 juta untuk gelandang internasional Inggris U-19 itu. Armstrong dianggap sebagai salah satu talenta terbaik yang muncul dari akademi Finch Farm dalam beberapa tahun terakhir.

Melansir BBC Sport, Moyes tidak menutup telinga terhadap keresahan tersebut.

"Saya rasa kita harus selalu mempertimbangkan pendapat para pendukung; pendukung tidak selalu salah," kata manajer Everton, Moyes.

Meski demikian, pria asal Skotlandia itu juga memahami bahwa klub terkadang harus mengambil keputusan yang tidak populer.

"Namun, ada juga saat-saat di mana saya bertemu orang-orang di klub yang benar-benar berpengaruh dan membuat keputusan sulit."

Editor: Novia Tri Astuti
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