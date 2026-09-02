7 Faktor yang Membuat Real Madrid Era Mourinho Terlihat Berbeda

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JawaPos.com - Real Madrid baru memainkan tiga pertandingan di LaLiga musim 2026/27, tetapi perubahan di Santiago Bernabéu sudah terasa cukup jelas.
Los Blancos menyapu bersih tiga laga pertama dengan kemenangan. Lebih dari sekadar hasil akhir, permainan dan atmosfer di dalam tim juga terlihat mengalami perubahan sejak Jose Mourinho mengambil alih.
Beberapa pemain yang sebelumnya kesulitan menemukan konsistensi kini kembali tampil meyakinkan. Jude Bellingham dan Federico Valverde menjadi dua nama yang paling mencolok.
Melansir MARCA, setidaknya ada tujuh faktor yang membuat Real Madrid terlihat berbeda pada awal musim ini.
1. Courtois Bisa Bekerja Lebih Tenang
Musim lalu, Thibaut Courtois terlalu sering menjadi penyelamat terakhir Real Madrid. Situasinya kini berubah. Kiper asal Belgia tersebut baru mencatatkan lima penyelamatan dalam tiga pertandingan, dan semuanya tergolong relatif rutin.
Madrid tidak lagi terlalu bergantung pada aksi heroik Courtois untuk mempertahankan keunggulan. Itu tentu menjadi tanda positif. Ketika seorang penjaga gawang tidak terlalu sibuk, biasanya ada sesuatu yang berjalan lebih baik di depannya.
2. Kebangkitan Jude Bellingham
Bellingham tampaknya menemukan kembali versi terbaik dirinya. Di bawah Mourinho, gelandang Inggris itu terlihat lebih bebas bergerak dan kembali menunjukkan kemampuan sebagai pemain komplet yang membuatnya begitu menonjol ketika pertama kali tiba di Spanyol.
Ia sudah mencetak dua gol dan terlihat memiliki energi yang lebih besar dibandingkan musim lalu. Penampilannya ketika menghadapi Malaga bahkan membuat Bernabéu kembali bergemuruh.
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Jawa Pos
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