Alasan Penalti terhadap Real Madrid Dibatalkan dalam Laga Kontra Malaga

JawaPos.com - Real Madrid mempertahankan start sempurna mereka di awal musim 2026/27 setelah mengalahkan Malaga dengan skor telak 4-0 di Santiago Bernabeu.

Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Jose Mourinho meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan sekaligus tetap berada di puncak klasemen.

Namun, pesta kemenangan Los Blancos sempat diwarnai satu momen kontroversial menjelang pertandingan berakhir.

Pada menit ke-84, wasit Juan Martinez Munuera awalnya menunjuk titik putih setelah menilai Yan Diomande melakukan handball di dalam kotak penalti.

Keputusan tersebut kemudian berubah setelah VAR meminta sang wasit melihat tayangan ulang.

VAR Minta Wasit Meninjau Ulang

Melansir Madrid Universal, insiden bermula ketika Antonio Rudiger berusaha membuang bola di area pertahanan Malaga. Bola kemudian mengenai Diomande dan wasit langsung memberikan penalti untuk Real Madrid.

Namun, petugas VAR Daniel Trujillo Suarez melihat adanya alasan untuk meninjau kembali keputusan tersebut.

“Juan, saya sarankan Anda melakukan peninjauan untuk menganalisis potensi pembatalan penalti,” demikian pesan dari ruang VAR, seperti yang terekam oleh Movistar+.