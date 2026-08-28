Prediksi Skor SBV Excelsior vs Sparta Rotterdam: Tuan Rumah Rawan Terjungkal!

JawaPos.com - SBV Excelsior diprediksi kalah 1-2 dari Sparta Rotterdam pada derby Rotterdam di Stadion Woudestein, Sabtu (29/8) pukul 21.30 WIB, pada matchday keempat Eredivisie 2026/2027.

Sparta Rotterdam datang dengan modal dua laga tanpa kekalahan, sedangkan SBV Excelsior memiliki waktu istirahat lebih panjang setelah terakhir bermain dua pekan lalu.

SBV Excelsior Ingin Bangkit setelah Kalah dari PSV SBV Excelsior menjalani laga terakhir di Eredivisie saat menghadapi PSV Eindhoven pada pertengahan Agustus dan harus menerima kekalahan tipis 1-2.

Sempat tertinggal setelah pertandingan baru berjalan lima menit, pasukan Ruben den Uil mampu menyamakan kedudukan sembilan menit setelah babak kedua dimulai.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Ricardo Pepi kembali membawa PSV Eindhoven unggul pada menit ke-56.

SBV Excelsior gagal menemukan gol penyama hingga pertandingan berakhir dan harus menelan kekalahan kedua mereka musim ini.

SBV Excelsior sebenarnya memiliki keuntungan dari sisi kebugaran karena tidak bertanding pada akhir pekan lalu.

Laga melawan NEC Nijmegen ditunda akibat aktivitas klub tersebut di babak kualifikasi Liga Champions, sehingga skuad Den Uil mendapatkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi.