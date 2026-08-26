Barcelona Pertimbangkan Dominik Livakovic sebagai Kiper Kedua untuk Menemani Joan García

JawaPos.com – Barcelona mempertimbangkan untuk merekrut kiper Fenerbahçe dan tim nasional Kroasia, Dominik Livakovic, sebagai penjaga gawang pilihan kedua untuk menghadapi musim 2026/27.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Livakovic telah tiba di Barcelona pada 25 Agustus 2026 untuk menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses kepindahannya.

Jika transfer terealisasi, Joan García diproyeksikan menjadi kiper utama, sedangkan Livakovic berperan sebagai pelapisnya dengan biaya transfer yang diperkirakan mencapai EUR 4 juta hingga EUR 5 juta atau sekitar Rp76 miliar hingga Rp95 miliar.

Barcelona menilai pengalaman Livakovic dapat memberikan kedalaman lebih baik di posisi penjaga gawang, terutama setelah cedera Joan García pada musim sebelumnya membuat klub harus mengandalkan opsi alternatif.

Dalam skenario tersebut, Wojciech Szczęsny yang masih memiliki sisa kontrak satu tahun berpotensi turun menjadi kiper pilihan ketiga.

Keputusan mengenai susunan akhir penjaga gawang Barcelona masih menunggu keputusan klub setelah proses pemeriksaan medis Livakovic selesai.

Livakovic sebelumnya disebut sebagai salah satu dari beberapa kandidat yang dipantau Barcelona dan kini mulai muncul sebagai opsi utama untuk memperkuat sektor penjaga gawang.

Kiper berusia 31 tahun tersebut memiliki pengalaman bermain di Spanyol setelah bergabung dengan Girona pada musim sebelumnya, meskipun kesempatan bermain yang terbatas membuatnya mempertimbangkan kepindahan.