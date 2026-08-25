Mengapa Enzo Fernandez Diejek Suporter Lawan saat Chelsea Taklukkan Fulham

JawaPos.com - Xabi Alonso mengawali kiprahnya sebagai pelatih anyar Chelsea dengan kemenangan. The Blues mengalahkan Fulham 3-2 di Craven Cottage pada Selasa (25/8).

Chelsea hanya membutuhkan waktu 31 detik untuk membuka keunggulan lewat Joao Pedro. Gol cepat itu menjadi awal positif bagi era baru Alonso.

Joao Pedro mencetak gol setelah memanfaatkan bola dari Levi Colwill yang diteruskan kepada Cole Palmer. Palmer kemudian melepaskan umpan cungkil ke arah Joao Pedro yang berlari ke kotak penalti.

Sang penyerang lalu menuntaskan peluang dengan tenang saat kiper Fulham Bernd Leno maju meninggalkan sarangnya.

Namun, keunggulan cepat itu tidak membuat Chelsea bermain nyaman. Lini belakang The Blues beberapa kali terlihat rapuh, sedangkan Robert Sanchez juga melakukan sejumlah kesalahan di bawah mistar.

Fulham akhirnya menyamakan kedudukan lewat Josh King. Robert Sanchez gagal mengantisipasi tembakan King dari jarak dekat dengan baik. Bola melewati kedua tangannya dan masuk ke gawang Chelsea.

Setelah kedudukan kembali imbang, Chelsea terus menciptakan peluang. Joao Pedro hampir mencetak gol keduanya setelah menyambut umpan silang Palmer, tetapi sepakannya melebar.

Dilansir dari ESPN, Reece James juga menguji ketangkasan Bernd Leno, sedangkan upaya Romeo Lavia dari jarak dekat berhasil ditepis sang kiper.