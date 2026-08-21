Jelang Lawan Liverpool, Newcastle United Siapkan Tribute untuk Kevin Keegan

Newcastle United menyiapkan tribute untuk Kevin Keegan sebelum menghadapi Liverpool di St James’ Park. Fans dan pemain ikut mengenang sang legenda. (Dok. NUFC)
JawaPos.com Momen laga pembuka Premier League di St James’ Park, Newcastle upon Tyne, antara tuan rumah Newcastle United versus Liverpool FC (LFC) pada Minggu (23/8) malam akan diawali momen spesial.
Sebelum kickoff, akan ada tribute untuk Kevin Keegan, legenda The Magpies –julukan Newcastle United– yang meninggal dunia pada 20 Juli lalu pada usia 75 tahun.
Tribute ini terasa manis karena King Kev –julukan Keegan– pernah bermain di kedua klub. Keegan memperkuat LFC pada 1971–1977 sebelum membela The Magpies pada 1982–1984.
“Kami meminta para pendukung untuk datang lebih awal supaya bisa menjadi bagian dari tribute. Video penghormatan diputar di layar stadion yang mengenang karier legendaris Kevin Keegan sebagai pemain dan pelatih,” tulis The Magpies dalam pernyataan di laman resmi klub.
Akan ada pula tampilan stadion oleh Wor Flags yang mencakup fans tuan rumah dan fans tamu. Di tengah lapangan, mosaik membentuk jersey The Magpies akan muncul setelah sesi pemanasan pemain.
Saat warming up, pemain kedua tim juga mengenakan kaos yang didedikasikan kepada King Kev.
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Jawa Pos
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