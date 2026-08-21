Liverpool Tawar £50 Juta untuk Yankuba Minteh, Brighton Langsung Tolak Mentah-mentah!

Yankuba Minteh. (Istimewa)
JawaPos.com - Liverpool kembali bergerak di bursa transfer musim panas 2026 dengan kabar telah mengajukan tawaran sebesar £50 juta untuk mendapatkan winger Brighton & Hove Albion, Yankuba Minteh.
Namun, proposal tersebut belum mampu membuat Brighton berubah sikap. Klub berjuluk The Seagulls itu memilih menolak tawaran Liverpool untuk pemain berusia 22 tahun tersebut.
Minat Liverpool terhadap Minteh sebenarnya bukan kabar baru. Winger asal Gambia itu sudah masuk dalam daftar pemain yang dipantau The Reds untuk memperkuat pilihan di sektor sayap.
Liverpool masih membutuhkan tambahan tenaga di lini serang meski sebelumnya telah mendatangkan pemain Timnas Spanyol, Victor Munoz.
Kehadiran Minteh dinilai bisa memberikan opsi berbeda, terutama karena kemampuannya bermain di kedua sisi lapangan.
Situasi transfer ini menjadi cukup menarik karena Minteh sedang tidak dalam kondisi fit. Ia saat ini masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera pada kaki kanannya.
Cedera tersebut didapat ketika Brighton menghadapi AS Roma dalam pertandingan uji coba pada awal Agustus. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Brighton tersebut, Minteh mengalami masalah yang kemudian membuatnya harus menjalani operasi.
Minteh diperkirakan masih harus menepi sekitar delapan pekan sebelum bisa kembali memperkuat Brighton.
Meski sedang cedera, kondisi tersebut rupanya tidak mengurangi ketertarikan Liverpool. Minteh juga disebut tertarik dengan kemungkinan pindah ke Anfield apabila kedua klub mampu menemukan kesepakatan mengenai nilai transfer.
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Jawa Pos
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