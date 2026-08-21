Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.56 WIB

Liverpool Tawar £50 Juta untuk Yankuba Minteh, Brighton Langsung Tolak Mentah-mentah!

Yankuba Minteh. (Istimewa) - Image

Yankuba Minteh. (Istimewa)

JawaPos.com - Liverpool kembali bergerak di bursa transfer musim panas 2026 dengan kabar telah mengajukan tawaran sebesar £50 juta untuk mendapatkan winger Brighton & Hove Albion, Yankuba Minteh.

Namun, proposal tersebut belum mampu membuat Brighton berubah sikap. Klub berjuluk The Seagulls itu memilih menolak tawaran Liverpool untuk pemain berusia 22 tahun tersebut.

Minat Liverpool terhadap Minteh sebenarnya bukan kabar baru. Winger asal Gambia itu sudah masuk dalam daftar pemain yang dipantau The Reds untuk memperkuat pilihan di sektor sayap.

Liverpool masih membutuhkan tambahan tenaga di lini serang meski sebelumnya telah mendatangkan pemain Timnas Spanyol, Victor Munoz.

Kehadiran Minteh dinilai bisa memberikan opsi berbeda, terutama karena kemampuannya bermain di kedua sisi lapangan.

Situasi transfer ini menjadi cukup menarik karena Minteh sedang tidak dalam kondisi fit. Ia saat ini masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera pada kaki kanannya.

Cedera tersebut didapat ketika Brighton menghadapi AS Roma dalam pertandingan uji coba pada awal Agustus. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Brighton tersebut, Minteh mengalami masalah yang kemudian membuatnya harus menjalani operasi.

Minteh diperkirakan masih harus menepi sekitar delapan pekan sebelum bisa kembali memperkuat Brighton.

Meski sedang cedera, kondisi tersebut rupanya tidak mengurangi ketertarikan Liverpool. Minteh juga disebut tertarik dengan kemungkinan pindah ke Anfield apabila kedua klub mampu menemukan kesepakatan mengenai nilai transfer.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Setelah Stones-Spence, Inter Milan Kejar Curtis Jones dari Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Setelah Stones-Spence, Inter Milan Kejar Curtis Jones dari Liverpool

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.25 WIB

Liverpool Menghentikan Sementara Negosiasi Bradley Barcola dari PSG Akibat Tingginya Harga Transfer - Image
Sepak Bola

Liverpool Menghentikan Sementara Negosiasi Bradley Barcola dari PSG Akibat Tingginya Harga Transfer

Rabu, 19 Agustus 2026 | 20.16 WIB

Liverpool Hentikan Sementara Negosiasi Bradley Barcola dari PSG Akibat Tingginya Harga Transfer - Image
Sepak Bola

Liverpool Hentikan Sementara Negosiasi Bradley Barcola dari PSG Akibat Tingginya Harga Transfer

Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore