Dugaan Match Fixing Timnas Laos Bikin Geger Piala AFF 2026, Polisi Turun Tangan!

Timnas Laos. (AFF)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Laos (LFF) meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan terkait dugaan penyuapan, pengaturan pertandingan atau match fixing, hingga perjudian ilegal yang diduga melibatkan Timnas Laos di Piala AFF 2026.
Informasi tersebut dikutip dari media Vietnam, SOHA. LFF disebut telah mengirimkan laporan kepada pimpinan lembaga kepolisian yang berada di bawah Kementerian Keamanan Publik dan Penegakan Hukum Laos.
Dalam laporan tersebut, federasi tidak mencantumkan nama pemain yang diduga terlibat. LFF juga tidak menyebutkan pertandingan tertentu yang dianggap mencurigakan.
Federasi hanya meminta pihak berwenang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap ada atau tidaknya pelanggaran dalam perjalanan Timnas Laos di Piala AFF 2026.
Permintaan penyelidikan tersebut muncul setelah Laos menjalani kiprah yang kurang memuaskan di fase grup. Mereka menelan kekalahan dalam empat pertandingan yang dimainkan.
Catatan pertahanan Laos juga menjadi perhatian. Tim berjuluk Thimsad itu kebobolan 20 gol dari empat pertandingan. Dua di antaranya bahkan berasal dari gol bunuh diri.
Selain itu, Laos harus bermain dengan sejumlah persoalan disiplin setelah mendapatkan dua kartu merah sepanjang fase grup. Di sisi lain, mereka hanya mampu mencetak tiga gol.
Hasil tersebut membuat performa Laos di Piala AFF 2026 menjadi sorotan. Namun, sejauh ini belum ada kesimpulan bahwa pemain atau pihak tertentu benar-benar terlibat dalam praktik pengaturan pertandingan.
Laporan LFF kepada kepolisian menjadi langkah awal untuk memastikan apakah terdapat indikasi pelanggaran hukum maupun integritas pertandingan dalam perjalanan mereka di turnamen tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur