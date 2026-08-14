Dugaan Match Fixing Timnas Laos Bikin Geger Piala AFF 2026, Polisi Turun Tangan!

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Laos (LFF) meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan terkait dugaan penyuapan, pengaturan pertandingan atau match fixing, hingga perjudian ilegal yang diduga melibatkan Timnas Laos di Piala AFF 2026.

Informasi tersebut dikutip dari media Vietnam, SOHA. LFF disebut telah mengirimkan laporan kepada pimpinan lembaga kepolisian yang berada di bawah Kementerian Keamanan Publik dan Penegakan Hukum Laos.

Dalam laporan tersebut, federasi tidak mencantumkan nama pemain yang diduga terlibat. LFF juga tidak menyebutkan pertandingan tertentu yang dianggap mencurigakan.

Federasi hanya meminta pihak berwenang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap ada atau tidaknya pelanggaran dalam perjalanan Timnas Laos di Piala AFF 2026.

Permintaan penyelidikan tersebut muncul setelah Laos menjalani kiprah yang kurang memuaskan di fase grup. Mereka menelan kekalahan dalam empat pertandingan yang dimainkan.

Catatan pertahanan Laos juga menjadi perhatian. Tim berjuluk Thimsad itu kebobolan 20 gol dari empat pertandingan. Dua di antaranya bahkan berasal dari gol bunuh diri.

Selain itu, Laos harus bermain dengan sejumlah persoalan disiplin setelah mendapatkan dua kartu merah sepanjang fase grup. Di sisi lain, mereka hanya mampu mencetak tiga gol.

Hasil tersebut membuat performa Laos di Piala AFF 2026 menjadi sorotan. Namun, sejauh ini belum ada kesimpulan bahwa pemain atau pihak tertentu benar-benar terlibat dalam praktik pengaturan pertandingan.