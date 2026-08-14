Manuel Neuer Buka Kemungkinan Gantung Sarung Tangan usai Musim 2026/2027

Kiper Bayern Muenchen Manuel Neuer buka kemungkinan gantung sarung tangan di akhir musim ini. (ig @fcbayern)
JawaPos.com - Kapten Bayern Muenchen Manuel Neuer tak menutup kemungkinan akan gantung sarung tangan setelah musim 2026/2027.
Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut mengaku bahwa probabilitas untuknya pensiun saat ini sangatlah tinggi menyusul keputusannya yang sudah pensiun dari karier internasional membela tim nasional Jerman seusai Piala Dunia 2026.
"Kemungkinannya saat ini tidak seratus persen. Itu (keputusan pensiun) juga tidak tertulis di batu, tapi probabilitasnya tinggi," kata Neuer dilansir dari laman Bundesliga, Jumat.
Mantan pemain Schalke 04 ini baru saja menandatangani perpanjangan kontrak bersama dengan Bayern Muenchen selama satu tahun atau berakhir pada 30 Juni 2027 mendatang.
Saat ini Neuer memang masih menjadi pilihan utama di bawah mistar Die Rotten meski terdapat persaingan baru setelah penjaga gawang potensial Jonas Urbig kerap menjadi pilihan oleh pelatih Vincent Kompany.
Saat ini Neuer berambisi untuk menjadi pemain dengan koleksi gelar Liga Jerman terbanyak setelah menorehkan total 13 gelar dalam kariernya sejauh ini.
Selain itu, jawara Piala Dunia 2014 tersebut juga ingin menambah tambahan gelar Liga Champions untuk Muenchen yang sebelumnya mendulang gelar tersebut sebanyak dua kali pada 2013 dan 2020.
Neuer mengatakan bahwa dengan skuad Die Rotten saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa treble akan bisa kembali diraih kembali.
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