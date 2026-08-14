Presiden CAF Minta 211 Anggota FIFA Menentukan Masa Depan Gianni Infantino dalam Pemilihan 2027

Presiden FIFA Gianni Infantino dan presiden CAF Patrice Motsepe (Flashscore)
JawaPos.com – Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Patrice Motsepe, menegaskan bahwa masa depan Presiden FIFA Gianni Infantino harus ditentukan melalui pemilihan oleh seluruh 211 asosiasi anggota FIFA.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (13/8), Infantino yang kembali mencalonkan diri menghadapi tekanan setelah sejumlah konfederasi, termasuk UEFA, AFC, dan CONCACAF, mengkritik kepemimpinannya serta menyerukan pengunduran dirinya.
Motsepe mengatakan proses pemilihan harus tetap berjalan dan setiap kandidat yang ingin menantang Infantino dipersilakan mengajukan pencalonan.
Pemilihan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kongres FIFA ke-77 di Rabat, Maroko, pada 18 Maret 2027, sehingga seluruh anggota FIFA memiliki kesempatan menentukan apakah Infantino tetap memimpin organisasi tersebut.
Menurut Motsepe, setiap pemimpin harus terbuka terhadap pengawasan dan bertanggung jawab apabila terdapat dugaan pelanggaran tata kelola atau proses hukum.
Motsepe meminta pihak yang memiliki keberatan terhadap Infantino menggunakan mekanisme resmi FIFA dan menyerahkan keputusan akhir kepada 211 asosiasi anggota melalui pemungutan suara.
Di tengah tekanan terhadap Infantino, Motsepe memastikan bahwa CAF masih memberikan dukungan kepada presiden FIFA tersebut.
Motsepe menilai Infantino menunjukkan komitmen terhadap sepak bola Afrika dan menyatakan bahwa dukungan dari negara-negara anggota CAF tetap diberikan menjelang pemilihan mendatang.
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Jawa Pos
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