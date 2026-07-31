UEFA Sepakat Boikot Piala Dunia FIFA sebagai Bentuk Protes Rencana Investasi Swasta dalam Kompetisi Sepak Bola

JawaPos.com – Para anggota UEFA sepakat dengan suara bulat memboikot seluruh kompetisi Piala Dunia FIFA sebagai bentuk protes terhadap rencana investasi yang diusulkan FIFA.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (31/7), Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan darurat yang digelar secara daring setelah muncul proposal pembentukan FIFA Forward Enterprise.

UEFA menilai rencana tersebut berpotensi mengalihkan kepemilikan sebagian kompetisi FIFA kepada investor swasta sehingga mengancam masa depan sepak bola.

Dalam pernyataan resminya, UEFA menegaskan bahwa Piala Dunia merupakan warisan sepak bola yang tidak boleh diperlakukan sebagai aset investasi. Organisasi itu juga mengkritik FIFA karena dinilai menyusun proposal tanpa konsultasi yang memadai dengan para pemangku kepentingan.

UEFA menyatakan tidak akan memberikan legitimasi terhadap model bisnis yang membuka peluang kepemilikan swasta atas kompetisi sepak bola dunia.

UEFA menegaskan tidak ada tim nasional anggotanya yang akan mengikuti kompetisi FIFA selama proposal tersebut masih berlaku. Organisasi itu meminta FIFA membatalkan rencana investasi tersebut serta memberikan jaminan bahwa tata kelola dan kompetisi internasional tidak akan diserahkan kepada pihak swasta.

Menurut UEFA, seluruh keputusan mengenai masa depan sepak bola harus mengutamakan kepentingan olahraga, bukan keuntungan investor.